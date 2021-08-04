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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210804/zoloto-1744304759.html
Китай более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений
Китай более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений - РИА Новости, 04.08.2021
Китай более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений
Китай в первом полугодии более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений. Объем сбыта ювелирных изделий из золота составил 338 тонн с ростом в 122% в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:02
2021-08-04T12:02
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в первом полугодии более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений. Объем сбыта ювелирных изделий из золота составил 338 тонн с ростом в 122% в годовом исчислении.Страна обновила рекорд потребления золотых украшений, установленный в 2015 году.Ажиотажный рост потребления наблюдатели объясняют краткосрочным падением цен на золото во втором квартале. "Потребители воспользовались моментом и стали активно инвестировать в золото, которое в средне- и долгосрочной перспективе продемонстрирует рост", - отметили в World Gold Council.По данным организации, наибольшим спросом пользовались золотые изделия "гуфацзинь" - исполненные в традиционном китайском стиле. Это золотые украшения с матовой поверхностью и традиционными орнаментами.
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китай
12:02 04.08.2021
 

Китай более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений

© AFP 2021 / STRПродавец китайских ювелирных изделий демонстрирует золотые ожерелья для продажи в магазине в Циндао, китайская провинция Шаньдун.
Продавец китайских ювелирных изделий демонстрирует золотые ожерелья для продажи в магазине в Циндао, китайская провинция Шаньдун. - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AFP 2021 / STR
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МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в первом полугодии более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений. Объем сбыта ювелирных изделий из золота составил 338 тонн с ростом в 122% в годовом исчислении.
Страна обновила рекорд потребления золотых украшений, установленный в 2015 году.
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29 июля, 12:25Россия-Китай: Главное
Китайские операторы ТЭС активно инвестируют в альтернативную энергетику
Ажиотажный рост потребления наблюдатели объясняют краткосрочным падением цен на золото во втором квартале. "Потребители воспользовались моментом и стали активно инвестировать в золото, которое в средне- и долгосрочной перспективе продемонстрирует рост", - отметили в World Gold Council.
По данным организации, наибольшим спросом пользовались золотые изделия "гуфацзинь" - исполненные в традиционном китайском стиле. Это золотые украшения с матовой поверхностью и традиционными орнаментами.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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