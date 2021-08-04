https://ria.ru/20210804/zoloto-1744304759.html

Китай более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений

Китай более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений - РИА Новости, 04.08.2021

Китай более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений

Китай в первом полугодии более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений. Объем сбыта ювелирных изделий из золота составил 338 тонн с ростом в 122% в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:02

2021-08-04T12:02

2021-08-04T12:02

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744306989_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c27c6384e9774f409c44de3f859d338c.jpg

МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в первом полугодии более чем вдвое увеличил потребление золотых украшений. Объем сбыта ювелирных изделий из золота составил 338 тонн с ростом в 122% в годовом исчислении.Страна обновила рекорд потребления золотых украшений, установленный в 2015 году.Ажиотажный рост потребления наблюдатели объясняют краткосрочным падением цен на золото во втором квартале. "Потребители воспользовались моментом и стали активно инвестировать в золото, которое в средне- и долгосрочной перспективе продемонстрирует рост", - отметили в World Gold Council.По данным организации, наибольшим спросом пользовались золотые изделия "гуфацзинь" - исполненные в традиционном китайском стиле. Это золотые украшения с матовой поверхностью и традиционными орнаментами.

https://ria.ru/20210729/investitsii-1743417625.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай