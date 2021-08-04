https://ria.ru/20210804/zemletryasenie-1744259558.html

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.08.2021

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:32

2021-08-04T01:32

2021-08-04T01:32

в мире

землетрясение

япония

хонсю (остров)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20:33 по времени UTC (23:33 мск). Эпицентр располагался в 120 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хасаки, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210730/zemletryasenie-1743701780.html

япония

хонсю (остров)

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2021

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в мире, землетрясение, япония, хонсю (остров)