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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.08.2021
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:32
2021-08-04T01:32
в мире
землетрясение
япония
хонсю (остров)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20:33 по времени UTC (23:33 мск). Эпицентр располагался в 120 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хасаки, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210730/zemletryasenie-1743701780.html
япония
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в мире, землетрясение, япония, хонсю (остров)
01:32 04.08.2021
 
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 20:33 по времени UTC (23:33 мск). Эпицентр располагался в 120 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хасаки, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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В миреЗемлетрясениеЯпонияХонсю (остров)
 
 
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