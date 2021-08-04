https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744333620.html

На журфаке МГУ установят бюст Засурского

На журфаке МГУ установят бюст Засурского - РИА Новости, 04.08.2021

На журфаке МГУ установят бюст Засурского

Бюст президента журфака МГУ Ясена Засурского будет установлен на факультете в начале учебного года, рассказала РИА Новости декан факультета Елена Вартанова. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:57

2021-08-04T13:57

2021-08-04T14:11

общество

образование - общество

елена вартанова

мгу имени м. в. ломоносова

ясен засурский

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бюст президента журфака МГУ Ясена Засурского будет установлен на факультете в начале учебного года, рассказала РИА Новости декан факультета Елена Вартанова.Засурский скончался 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета. Во вторник во дворе журфака прошло прощание с ним."Бюст уже есть, его сделал заслуженный художник Согоян, мы будем встречаться в начале учебного года, чтобы принять решение, где мы внутри факультета сможем его установить", - рассказала Вартанова.Она добавила, что это бюст, для создания которого Засурский позировал при жизни, что делает его уникальной вещью.

https://ria.ru/20210802/zasurskiy-1743988511.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, елена вартанова, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский