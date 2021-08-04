https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744333620.html
На журфаке МГУ установят бюст Засурского
На журфаке МГУ установят бюст Засурского - РИА Новости, 04.08.2021
На журфаке МГУ установят бюст Засурского
Бюст президента журфака МГУ Ясена Засурского будет установлен на факультете в начале учебного года, рассказала РИА Новости декан факультета Елена Вартанова. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:57
2021-08-04T13:57
2021-08-04T14:11
общество
образование - общество
елена вартанова
мгу имени м. в. ломоносова
ясен засурский
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бюст президента журфака МГУ Ясена Засурского будет установлен на факультете в начале учебного года, рассказала РИА Новости декан факультета Елена Вартанова.Засурский скончался 1 августа на 92-ом году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета. Во вторник во дворе журфака прошло прощание с ним."Бюст уже есть, его сделал заслуженный художник Согоян, мы будем встречаться в начале учебного года, чтобы принять решение, где мы внутри факультета сможем его установить", - рассказала Вартанова.Она добавила, что это бюст, для создания которого Засурский позировал при жизни, что делает его уникальной вещью.
https://ria.ru/20210802/zasurskiy-1743988511.html
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общество, образование - общество, елена вартанова, мгу имени м. в. ломоносова, ясен засурский
13:57 04.08.2021 (обновлено: 14:11 04.08.2021)
На журфаке МГУ установят бюст Засурского
Декан Вартанова: на факультете журналистики МГУ установят бюст Засурского в начале учебного года