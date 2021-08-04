https://ria.ru/20210804/zapravka-1744350708.html
В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина - РИА Новости, 04.08.2021
В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на газозаправочной станции, в результате которого пострадал мужчина, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:11
2021-08-04T15:11
2021-08-04T15:11
происшествия
кировский район
самара
россия
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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на газозаправочной станции, в результате которого пострадал мужчина, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что 31 июля в результате пожара на газозаправочной станции в Самаре был госпитализирован мужчина. По версии следствия, из-за несоблюдения сотрудником заправки требований противопожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования произошла разгерметизация газового баллона, в результате произошел пожар и обрушилось помещение операторской. По данным СУСК, пострадал оператор заправки, его доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести."Следственным отделом по Кировскому району города Самара… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которе повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
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происшествия, кировский район, самара, россия
В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
СК Самары возбудил уголовное дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина