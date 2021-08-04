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Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в Киеве, сняли на видео

Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в Киеве, сняли на видео - РИА Новости, 04.08.2021

Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в Киеве, сняли на видео

В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату у здания правительства Украины. Его публикует Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:00

2021-08-04T12:00

2021-08-04T13:04

происшествия

украина

киев

донбасс

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату у здания правительства Украины. Его публикует Telegram-канал "Политика страны".На кадрах видно, как спецназ выводит мужчину в наручниках. Инцидент произошел утром в здании кабмина на улице Грушевского в центре Киева. Мужчина угрожал взорвать гранату, из которой, по его словам, он вынул чеку, если его не пустят внутрь. Конкретных требований он не предъявлял. Через некоторое время друг уговорил его сдаться.Позже СМИ назвали имя злоумышленника — это Владимир Прохнич, житель города Ирпеня. Как сообщил глава Нацполиции Украины, он воевал в Донбассе, получил два ранения, а на преступление его толкнули обстоятельства в жизни.Задержанному предъявят обвинения по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

украина

киев

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, киев, донбасс