Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/zaderzhanie-1744307797.html
Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в Киеве, сняли на видео
Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в Киеве, сняли на видео - РИА Новости, 04.08.2021
Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в Киеве, сняли на видео
В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату у здания правительства Украины. Его публикует Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:00
2021-08-04T13:04
происшествия
украина
киев
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744303401_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_5fc95070902f7c8f5b34f25f2053a2e2.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату у здания правительства Украины. Его публикует Telegram-канал "Политика страны".На кадрах видно, как спецназ выводит мужчину в наручниках. Инцидент произошел утром в здании кабмина на улице Грушевского в центре Киева. Мужчина угрожал взорвать гранату, из которой, по его словам, он вынул чеку, если его не пустят внутрь. Конкретных требований он не предъявлял. Через некоторое время друг уговорил его сдаться.Позже СМИ назвали имя злоумышленника — это Владимир Прохнич, житель города Ирпеня. Как сообщил глава Нацполиции Украины, он воевал в Донбассе, получил два ранения, а на преступление его толкнули обстоятельства в жизни.Задержанному предъявят обвинения по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
украина
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744303401_296:221:1708:1280_1920x0_80_0_0_83602a99316b879c6c15df25bacfea92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, украина, киев, донбасс
12:00 04.08.2021 (обновлено: 13:04 04.08.2021)
 
Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в Киеве, сняли на видео

В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать здание правительства Украины в Киеве

© Фото : Национальная полиция УкраиныСпецоперация у здания правительства Украины в Киеве
Спецоперация у здания правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Национальная полиция Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать гранату у здания правительства Украины. Его публикует Telegram-канал "Политика страны".
На кадрах видно, как спецназ выводит мужчину в наручниках.
Инцидент произошел утром в здании кабмина на улице Грушевского в центре Киева. Мужчина угрожал взорвать гранату, из которой, по его словам, он вынул чеку, если его не пустят внутрь. Конкретных требований он не предъявлял. Через некоторое время друг уговорил его сдаться.
Позже СМИ назвали имя злоумышленника — это Владимир Прохнич, житель города Ирпеня. Как сообщил глава Нацполиции Украины, он воевал в Донбассе, получил два ранения, а на преступление его толкнули обстоятельства в жизни.
Задержанному предъявят обвинения по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
ПроисшествияУкраинаКиевДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом
15:41Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
Лента новостейМолния