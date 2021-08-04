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Мужчину, угрожавшего взорвать здание правительства Украины, задержали
Мужчину, угрожавшего взорвать здание правительства Украины, задержали - РИА Новости, 04.08.2021
Мужчину, угрожавшего взорвать здание правительства Украины, задержали
Мужчину, угрожающего взрывом в здании кабмина Украины, задержали, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:29
2021-08-04T12:10
украина
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мужчину, угрожающего взрывом в здании кабмина Украины, задержали, сообщает "Страна.ua".Утром к зданию пришел неизвестный человек и потребовал впустить его внутрь. При этом он грозил взорвать гранату, из которой, по его словам, вынул чеку. Конкретных требований он не предъявлял.Граната была боевой, сообщил журналистам глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его словам, мужчине предъявят обвинения по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Глава Нацполиции добавил, что задержанный воевал в Донбассе и получил два ранения, в том числе у него была черепно-мозговая травма."Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства", — сказал Клименко на брифинге.Он также рассказал, что задержанного уговорил сдаться его друг. Около десяти минут он вел переговоры, а затем спецназ вывел мужчину из здания.Как пишут СМИ, злоумышленника зовут Владимир Прохнич. В его профиле в Facebook указано, что он живет в городе Ирпень под Киевом. По данным "Страны.ua", он родился в 1978 году, служил в городе Счастье Луганской области. В 2015 году президент Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени.Здание правительства – крупнейшее в Киеве историческое десятиэтажное здание. Оно расположено в центре города, на улице Грушевского, 12/2. В нем несколько входов и въездов. Вход во двор обычно охраняют несколько правоохранителей.Рядом, на улице Садовой, находятся здания комитетов Верховной рады, напротив — Мариинский дворец и городской сад, немного выше по улице Грушевского — здание парламента.
украина
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
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украина, видео
Мужчину, угрожавшего взорвать здание правительства Украины, задержали
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мужчину, угрожающего взрывом в здании кабмина Украины, задержали, сообщает "Страна.ua".
2021-08-04T11:29
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PT0M58S
11:29 04.08.2021 (обновлено: 12:10 04.08.2021)
 

Мужчину, угрожавшего взорвать здание правительства Украины, задержали

© Фото : Национальная полиция УкраиныСпецоперация у здания правительства Украины в Киеве
Спецоперация у здания правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Национальная полиция Украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мужчину, угрожающего взрывом в здании кабмина Украины, задержали, сообщает "Страна.ua".
Утром к зданию пришел неизвестный человек и потребовал впустить его внутрь. При этом он грозил взорвать гранату, из которой, по его словам, вынул чеку. Конкретных требований он не предъявлял.
Граната была боевой, сообщил журналистам глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его словам, мужчине предъявят обвинения по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Глава Нацполиции добавил, что задержанный воевал в Донбассе и получил два ранения, в том числе у него была черепно-мозговая травма.
"Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства", — сказал Клименко на брифинге.
Он также рассказал, что задержанного уговорил сдаться его друг. Около десяти минут он вел переговоры, а затем спецназ вывел мужчину из здания.
Как пишут СМИ, злоумышленника зовут Владимир Прохнич. В его профиле в Facebook указано, что он живет в городе Ирпень под Киевом. По данным "Страны.ua", он родился в 1978 году, служил в городе Счастье Луганской области. В 2015 году президент Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени.
Здание правительства – крупнейшее в Киеве историческое десятиэтажное здание. Оно расположено в центре города, на улице Грушевского, 12/2. В нем несколько входов и въездов. Вход во двор обычно охраняют несколько правоохранителей.
Рядом, на улице Садовой, находятся здания комитетов Верховной рады, напротив — Мариинский дворец и городской сад, немного выше по улице Грушевского — здание парламента.
 
Украина
 
 
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