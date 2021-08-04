Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/yugra-1744298493.html
СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре
СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре - РИА Новости, 04.08.2021
СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре
Следствие возбудило уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в среду Центральное... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:17
2021-08-04T11:17
происшествия
ханты-мансийск
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в среду Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вечером 28 июля на 112-м километре реки Конда моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", который двигался с баржей по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. Экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиров не было. По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате инцидента погиб человек, еще один госпитализирован."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.Управление отмечает, что в результате происшествия были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации маломерного судна."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр теплохода и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Лишь после проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц", - подчеркивается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/obstrel-1743762029.html
https://ria.ru/20210627/kater-1738799174.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ханты-мансийск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
11:17 04.08.2021
 
СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре

СК возбудил уголовное дело по факту столкновения моторной лодки и теплохода "Следопыт" в Югре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в среду Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вечером 28 июля на 112-м километре реки Конда моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", который двигался с баржей по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. Экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиров не было. По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате инцидента погиб человек, еще один госпитализирован.
Теплоходы на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 13:52В России
Неизвестный обстрелял теплоход на набережной в Петербурге
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
Управление отмечает, что в результате происшествия были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации маломерного судна.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр теплохода и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Лишь после проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц", - подчеркивается в сообщении.
Столкновение моторной лодки Фьорд-460 и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого погиб 32 - летний мужчина - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 13:15
Под Самарой нашли тело мужчины, пропавшего при ЧП с лодкой депутатов
 
ПроисшествияХанты-МансийскСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом
15:41Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
Лента новостейМолния