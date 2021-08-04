СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре
СК возбудил уголовное дело по факту столкновения моторной лодки и теплохода "Следопыт" в Югре
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в среду Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вечером 28 июля на 112-м километре реки Конда моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", который двигался с баржей по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. Экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиров не было. По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате инцидента погиб человек, еще один госпитализирован.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
Управление отмечает, что в результате происшествия были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации маломерного судна.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр теплохода и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Лишь после проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц", - подчеркивается в сообщении.