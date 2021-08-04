https://ria.ru/20210804/yugra-1744298493.html

СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре

СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре - РИА Новости, 04.08.2021

СК возбудил дело после столкновения лодки и теплохода в Югре

Следствие возбудило уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в среду Центральное... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:17

2021-08-04T11:17

2021-08-04T11:17

происшествия

ханты-мансийск

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в среду Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вечером 28 июля на 112-м километре реки Конда моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", который двигался с баржей по маршруту поселок Болчары - Ханты-Мансийск. Экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиров не было. По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате инцидента погиб человек, еще один госпитализирован."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.Управление отмечает, что в результате происшествия были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации маломерного судна."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр теплохода и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Лишь после проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц", - подчеркивается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/obstrel-1743762029.html

https://ria.ru/20210627/kater-1738799174.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ханты-мансийск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия