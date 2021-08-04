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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210804/yaroslavl-1744379953.html
В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"
В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов" - РИА Новости, 04.08.2021
В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"
Брендовый маршрут "Ярославия – страна городов" разработали в Ярославской области, в рамках трехдневной поездки туристам предлагается посмотреть Ярославль,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:31
2021-08-04T17:45
ярославская область
рыбинск
ярославская область
тутаев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир лысенко
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Брендовый маршрут "Ярославия – страна городов" разработали в Ярославской области, в рамках трехдневной поездки туристам предлагается посмотреть Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский и проникнуться их атмосферой, заявил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.Маршрут разработан при поддержке областного департамента туризма. Проект прошел защиту в Ростуризме."Стратегия развития туризма в Ярославской области ориентирована на формирование тематического комплексного предложения. Новый брендовый маршрут рассчитан на поддержку городского туризма и учитывает как знаковые туристические и культурные точки, так и современные локации и продукты. В рамках нового проекта можно посетить Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский, проникнуться их атмосферой. Мы ожидаем, что уже в этом году новым предложением воспользуются примерно 1200 человек", - заявил губернатор Дмитрий Миронов.По словам губернатора, еще ближе к потребителю новый маршрут сделает цифровизация сервиса, в частности, электронная карта гостя, предоставляющая скидки на посещение объектов в свободное время, использование VR-приложения дополненной реальности во время прогулки по центру Ярославля.По данным и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, в программу трехдневной поездки входят знакомство с музеями и храмами, путешествие в закулисье театра имени Федора Волкова, а также пешие экскурсии - прогулки по Волжской набережной и территории музея-заповедника в Ярославле, Кустодиевскому бульвару в Тутаеве, историческому центру города со старинными вывесками в Рыбинске, обзорные экскурсии в Переславле и Ростове."При этом гости смогут посетить не только традиционные точки туристического притяжения, но и новые объекты, открытые в 2020 – 2021 годах: Музей ожившей истории в Тутаеве, выставку "Неизвестная Молога – затопленная Атлантида" в Рыбинске", – цитирует Владимира Лысенко пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20210729/bezrabotitsa-1743508694.html
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рыбинск, ярославская область, тутаев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир лысенко, дмитрий миронов, россия
17:31 04.08.2021 (обновлено: 17:45 04.08.2021)
 
В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"

В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Брендовый маршрут "Ярославия – страна городов" разработали в Ярославской области, в рамках трехдневной поездки туристам предлагается посмотреть Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский и проникнуться их атмосферой, заявил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.
Маршрут разработан при поддержке областного департамента туризма. Проект прошел защиту в Ростуризме.
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"Стратегия развития туризма в Ярославской области ориентирована на формирование тематического комплексного предложения. Новый брендовый маршрут рассчитан на поддержку городского туризма и учитывает как знаковые туристические и культурные точки, так и современные локации и продукты. В рамках нового проекта можно посетить Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский, проникнуться их атмосферой. Мы ожидаем, что уже в этом году новым предложением воспользуются примерно 1200 человек", - заявил губернатор Дмитрий Миронов.
По словам губернатора, еще ближе к потребителю новый маршрут сделает цифровизация сервиса, в частности, электронная карта гостя, предоставляющая скидки на посещение объектов в свободное время, использование VR-приложения дополненной реальности во время прогулки по центру Ярославля.
По данным и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, в программу трехдневной поездки входят знакомство с музеями и храмами, путешествие в закулисье театра имени Федора Волкова, а также пешие экскурсии - прогулки по Волжской набережной и территории музея-заповедника в Ярославле, Кустодиевскому бульвару в Тутаеве, историческому центру города со старинными вывесками в Рыбинске, обзорные экскурсии в Переславле и Ростове.
"При этом гости смогут посетить не только традиционные точки туристического притяжения, но и новые объекты, открытые в 2020 – 2021 годах: Музей ожившей истории в Тутаеве, выставку "Неизвестная Молога – затопленная Атлантида" в Рыбинске", – цитирует Владимира Лысенко пресс-служба областного правительства.
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Ярославская областьРыбинскЯрославская областьТутаевФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир ЛысенкоДмитрий МироновРоссия
 
 
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