17:31 04.08.2021 (обновлено: 17:45 04.08.2021)
В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"
В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Брендовый маршрут "Ярославия – страна городов" разработали в Ярославской области, в рамках трехдневной поездки туристам предлагается посмотреть Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский и проникнуться их атмосферой, заявил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.
Маршрут разработан при поддержке областного департамента туризма. Проект прошел защиту в Ростуризме.
"Стратегия развития туризма в Ярославской области ориентирована на формирование тематического комплексного предложения. Новый брендовый маршрут рассчитан на поддержку городского туризма и учитывает как знаковые туристические и культурные точки, так и современные локации и продукты. В рамках нового проекта можно посетить Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский, проникнуться их атмосферой. Мы ожидаем, что уже в этом году новым предложением воспользуются примерно 1200 человек", - заявил губернатор Дмитрий Миронов.
По словам губернатора, еще ближе к потребителю новый маршрут сделает цифровизация сервиса, в частности, электронная карта гостя, предоставляющая скидки на посещение объектов в свободное время, использование VR-приложения дополненной реальности во время прогулки по центру Ярославля.
По данным и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, в программу трехдневной поездки входят знакомство с музеями и храмами, путешествие в закулисье театра имени Федора Волкова, а также пешие экскурсии - прогулки по Волжской набережной и территории музея-заповедника в Ярославле, Кустодиевскому бульвару в Тутаеве, историческому центру города со старинными вывесками в Рыбинске, обзорные экскурсии в Переславле и Ростове.
"При этом гости смогут посетить не только традиционные точки туристического притяжения, но и новые объекты, открытые в 2020 – 2021 годах: Музей ожившей истории в Тутаеве, выставку "Неизвестная Молога – затопленная Атлантида" в Рыбинске", – цитирует Владимира Лысенко пресс-служба областного правительства.