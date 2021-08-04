https://ria.ru/20210804/yaroslavl-1744379953.html

В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"

В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов" - РИА Новости, 04.08.2021

В Ярославской области разработали маршрут "Ярославия – страна городов"

Брендовый маршрут "Ярославия – страна городов" разработали в Ярославской области, в рамках трехдневной поездки туристам предлагается посмотреть Ярославль,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:31

2021-08-04T17:31

2021-08-04T17:45

ярославская область

рыбинск

ярославская область

тутаев

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

владимир лысенко

дмитрий миронов

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Брендовый маршрут "Ярославия – страна городов" разработали в Ярославской области, в рамках трехдневной поездки туристам предлагается посмотреть Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский и проникнуться их атмосферой, заявил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.Маршрут разработан при поддержке областного департамента туризма. Проект прошел защиту в Ростуризме."Стратегия развития туризма в Ярославской области ориентирована на формирование тематического комплексного предложения. Новый брендовый маршрут рассчитан на поддержку городского туризма и учитывает как знаковые туристические и культурные точки, так и современные локации и продукты. В рамках нового проекта можно посетить Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский, проникнуться их атмосферой. Мы ожидаем, что уже в этом году новым предложением воспользуются примерно 1200 человек", - заявил губернатор Дмитрий Миронов.По словам губернатора, еще ближе к потребителю новый маршрут сделает цифровизация сервиса, в частности, электронная карта гостя, предоставляющая скидки на посещение объектов в свободное время, использование VR-приложения дополненной реальности во время прогулки по центру Ярославля.По данным и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, в программу трехдневной поездки входят знакомство с музеями и храмами, путешествие в закулисье театра имени Федора Волкова, а также пешие экскурсии - прогулки по Волжской набережной и территории музея-заповедника в Ярославле, Кустодиевскому бульвару в Тутаеве, историческому центру города со старинными вывесками в Рыбинске, обзорные экскурсии в Переславле и Ростове."При этом гости смогут посетить не только традиционные точки туристического притяжения, но и новые объекты, открытые в 2020 – 2021 годах: Музей ожившей истории в Тутаеве, выставку "Неизвестная Молога – затопленная Атлантида" в Рыбинске", – цитирует Владимира Лысенко пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20210729/bezrabotitsa-1743508694.html

https://ria.ru/20210729/dorogi-1743507353.html

рыбинск

ярославская область

тутаев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыбинск, ярославская область, тутаев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир лысенко, дмитрий миронов, россия