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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/vaktsina-1744419157.html
РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами
РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами - РИА Новости, 04.08.2021
РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами
Препарат "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") продемонстрировал высокую безопасность в сочетании с другими вакцинами, сообщили в РФПИ. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:44
2021-08-04T22:33
буэнос-айрес (город)
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Препарат "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") продемонстрировал высокую безопасность в сочетании с другими вакцинами, сообщили в РФПИ.Исследование проходит в аргентинском регионе Буэнос-Айрес. 121 добровольца вакцинировали следующими комбинациями: "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/"Спутник Лайт". Российскую вакцину использовали как в качестве первой, так и второй инъекции.Результаты сравнили с контрольной группой, которую привили первым и вторым компонентом "Спутника V". Как пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комбинированное использование вакцин — наиболее перспективно для борьбы с пандемией и новыми штаммами коронавируса, возникающими по всему миру."РФПИ готов к партнерству с другими производителями для дальнейших исследований", — заключил руководитель фонда, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html
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буэнос-айрес (город), российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v"
21:44 04.08.2021 (обновлено: 22:33 04.08.2021)
 
РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами

РФПИ: "Спутник Лайт" может успешно комбинировать с другими вакцинами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Препарат "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") продемонстрировал высокую безопасность в сочетании с другими вакцинами, сообщили в РФПИ.
Исследование проходит в аргентинском регионе Буэнос-Айрес. 121 добровольца вакцинировали следующими комбинациями: "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/"Спутник Лайт". Российскую вакцину использовали как в качестве первой, так и второй инъекции.
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31 июля, 01:38Распространение коронавируса
Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Результаты сравнили с контрольной группой, которую привили первым и вторым компонентом "Спутника V".
"Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными — отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования", — говорится в сообщении.
Как пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комбинированное использование вакцин — наиболее перспективно для борьбы с пандемией и новыми штаммами коронавируса, возникающими по всему миру.
"РФПИ готов к партнерству с другими производителями для дальнейших исследований", — заключил руководитель фонда, чьи слова приводятся в сообщении.
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Распространение коронавирусаБуэнос-Айрес (город)Российский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"
 
 
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