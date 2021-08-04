https://ria.ru/20210804/vaktsina-1744419157.html

РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами

РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами - РИА Новости, 04.08.2021

РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Препарат "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") продемонстрировал высокую безопасность в сочетании с другими вакцинами, сообщили в РФПИ. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:44

2021-08-04T21:44

2021-08-04T22:33

буэнос-айрес (город)

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Препарат "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") продемонстрировал высокую безопасность в сочетании с другими вакцинами, сообщили в РФПИ.Исследование проходит в аргентинском регионе Буэнос-Айрес. 121 добровольца вакцинировали следующими комбинациями: "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/"Спутник Лайт". Российскую вакцину использовали как в качестве первой, так и второй инъекции.Результаты сравнили с контрольной группой, которую привили первым и вторым компонентом "Спутника V". Как пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комбинированное использование вакцин — наиболее перспективно для борьбы с пандемией и новыми штаммами коронавируса, возникающими по всему миру."РФПИ готов к партнерству с другими производителями для дальнейших исследований", — заключил руководитель фонда, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html

буэнос-айрес (город)

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буэнос-айрес (город), российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v"