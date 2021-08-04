21:44 04.08.2021 (обновлено: 22:33 04.08.2021)
РФПИ рассказал об успешной комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами
РФПИ: "Спутник Лайт" может успешно комбинировать с другими вакцинами
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Препарат "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V") продемонстрировал высокую безопасность в сочетании с другими вакцинами, сообщили в РФПИ.
Исследование проходит в аргентинском регионе Буэнос-Айрес. 121 добровольца вакцинировали следующими комбинациями: "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/"Спутник Лайт". Российскую вакцину использовали как в качестве первой, так и второй инъекции.
Результаты сравнили с контрольной группой, которую привили первым и вторым компонентом "Спутника V".
"Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными — отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования", — говорится в сообщении.
Как пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комбинированное использование вакцин — наиболее перспективно для борьбы с пандемией и новыми штаммами коронавируса, возникающими по всему миру.
"РФПИ готов к партнерству с другими производителями для дальнейших исследований", — заключил руководитель фонда, чьи слова приводятся в сообщении.