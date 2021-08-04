13:25 04.08.2021 (обновлено: 15:07 04.08.2021)
В Уфе начали проверку после видео, где отец избивает детей в подьезде
СК начал проверку после видео, где отец избивает детей в подьезде в Уфе
УФА, 4 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии устанавливают обстоятельства применения мужчиной насилия к детям в подъезде жилого дома Уфы, сообщает СУСК РФ по региону.
В ходе мониторинга социальных сетей выявлены записи с камер видеонаблюдения многоквартирного дома, на которых мужчина применяет насилие в отношении мальчика и девочки. "Как сообщается, указанный мужчина является родителем детей, а событие имело место на улице Летчиков в Уфе", - сообщает СК.
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На кадрах, распространенных в Telegram-каналах, видно, как мужчина, стоя у входа в подъезд, бьет мальчика по голове, из-за чего ребенок падает. Затем в подъезде он ругается с женщиной, держащей мальчика на руках, при этом за нее прячется девочка. Мужчина сначала сильно толкает девочку, затем пытается пнуть ее, хватает за волосы и с силой отталкивает, ребенок ударяется об угол стены и падает.
"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по факту применения насилия в отношении двоих малолетних детей со стороны одного из родителей в микрорайоне "Затон" города Уфы"- говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Отмечается, что следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, опросить родителей, детей, а также очевидцев произошедшего, провести медицинское освидетельствование несовершеннолетних, исследовать жилищно-бытовые условия проживания семьи. В ходе проверки действиям родителя следователи намерены дать правовую оценку.
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