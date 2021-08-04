Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/ufa-1744326951.html
В Уфе начали проверку после видео, где отец избивает детей в подьезде
В Уфе начали проверку после видео, где отец избивает детей в подьезде - РИА Новости, 04.08.2021
В Уфе начали проверку после видео, где отец избивает детей в подьезде
Следственные органы Башкирии устанавливают обстоятельства применения мужчиной насилия к детям в подъезде жилого дома Уфы, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:25
2021-08-04T15:07
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744349080_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3502441b38fcb4b459a7b72e62713f80.jpg
УФА, 4 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии устанавливают обстоятельства применения мужчиной насилия к детям в подъезде жилого дома Уфы, сообщает СУСК РФ по региону.В ходе мониторинга социальных сетей выявлены записи с камер видеонаблюдения многоквартирного дома, на которых мужчина применяет насилие в отношении мальчика и девочки. "Как сообщается, указанный мужчина является родителем детей, а событие имело место на улице Летчиков в Уфе", - сообщает СК.На кадрах, распространенных в Telegram-каналах, видно, как мужчина, стоя у входа в подъезд, бьет мальчика по голове, из-за чего ребенок падает. Затем в подъезде он ругается с женщиной, держащей мальчика на руках, при этом за нее прячется девочка. Мужчина сначала сильно толкает девочку, затем пытается пнуть ее, хватает за волосы и с силой отталкивает, ребенок ударяется об угол стены и падает."Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по факту применения насилия в отношении двоих малолетних детей со стороны одного из родителей в микрорайоне "Затон" города Уфы"- говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.Отмечается, что следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, опросить родителей, детей, а также очевидцев произошедшего, провести медицинское освидетельствование несовершеннолетних, исследовать жилищно-бытовые условия проживания семьи. В ходе проверки действиям родителя следователи намерены дать правовую оценку.
https://ria.ru/20210607/izbienie-1735953288.html
https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html
уфа
республика башкортостан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мужчина избивает детей в подъезде
В подъезде жилого дома в Уфе мужчина избил детей. СК разбирается. По данным следствия, нападавший - сожитель матери девочки и отец мальчика.
2021-08-04T13:25
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744349080_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_bd038a52f637ee955538172940654bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
13:25 04.08.2021 (обновлено: 15:07 04.08.2021)
 
В Уфе начали проверку после видео, где отец избивает детей в подьезде

СК начал проверку после видео, где отец избивает детей в подьезде в Уфе

Читать ria.ru в
УФА, 4 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии устанавливают обстоятельства применения мужчиной насилия к детям в подъезде жилого дома Уфы, сообщает СУСК РФ по региону.
В ходе мониторинга социальных сетей выявлены записи с камер видеонаблюдения многоквартирного дома, на которых мужчина применяет насилие в отношении мальчика и девочки. "Как сообщается, указанный мужчина является родителем детей, а событие имело место на улице Летчиков в Уфе", - сообщает СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 10:41
На Алтае женщина избила до смерти годовалого сына
На кадрах, распространенных в Telegram-каналах, видно, как мужчина, стоя у входа в подъезд, бьет мальчика по голове, из-за чего ребенок падает. Затем в подъезде он ругается с женщиной, держащей мальчика на руках, при этом за нее прячется девочка. Мужчина сначала сильно толкает девочку, затем пытается пнуть ее, хватает за волосы и с силой отталкивает, ребенок ударяется об угол стены и падает.
"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по факту применения насилия в отношении двоих малолетних детей со стороны одного из родителей в микрорайоне "Затон" города Уфы"- говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Отмечается, что следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, опросить родителей, детей, а также очевидцев произошедшего, провести медицинское освидетельствование несовершеннолетних, исследовать жилищно-бытовые условия проживания семьи. В ходе проверки действиям родителя следователи намерены дать правовую оценку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 13:55
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка
 
ПроисшествияУфаСледственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
Лента новостейМолния