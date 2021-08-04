16:28 04.08.2021 (обновлено: 18:24 04.08.2021)
В Волгоградской области начались российско-индийские учения
В Волгоградской области на полигоне Прудобой начались российско-индийские учения "Индра-2021"
© РИА Новости / Алексей Седых / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России на торжественном открытии международных российско-индийских учений "Индра-2021" на полигоне Прудобой в Волгоградской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия международного учения "Индра-2021" состоялась на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"На полигоне Прудбой состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021". В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил РФ и Индии, представители командования ЮВО, рота почетного караула и военный оркестр соединения округа", - сказал он.
2 августа, 08:02На полигоне Термез стартовали российско-узбекские военные учения
После торжественного подъема государственных флагов и исполнения гимнов состоялся митинг. Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал военнослужащим успешного взаимодействия, а также выразил уверенность в том, что учение "Индра-2021" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.
Учение "Индра-2021" пройдет в Волгоградской области до середины августа. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, а также тактическая группа из 250 индийских военнослужащих.
В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры, беспилотники, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.
Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.