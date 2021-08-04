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В Волгоградской области начались российско-индийские учения
В Волгоградской области начались российско-индийские учения - РИА Новости, 04.08.2021
В Волгоградской области начались российско-индийские учения
Торжественная церемония открытия международного учения "Индра-2021" состоялась на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:28
2021-08-04T18:24
безопасность
андрей сычев
индия
волгоградская область
бмп-3
южный военный округ
вадим астафьев
т-90а
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия международного учения "Индра-2021" состоялась на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев."На полигоне Прудбой состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021". В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил РФ и Индии, представители командования ЮВО, рота почетного караула и военный оркестр соединения округа", - сказал он.После торжественного подъема государственных флагов и исполнения гимнов состоялся митинг. Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал военнослужащим успешного взаимодействия, а также выразил уверенность в том, что учение "Индра-2021" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.Учение "Индра-2021" пройдет в Волгоградской области до середины августа. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, а также тактическая группа из 250 индийских военнослужащих.В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры, беспилотники, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.
https://ria.ru/20210802/ucheniya-1743927499.html
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безопасность, андрей сычев, индия, волгоградская область, бмп-3, южный военный округ, вадим астафьев, т-90а, россия
16:28 04.08.2021 (обновлено: 18:24 04.08.2021)
 
В Волгоградской области начались российско-индийские учения

В Волгоградской области на полигоне Прудобой начались российско-индийские учения "Индра-2021"

© РИА Новости / Алексей Седых / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России на торжественном открытии международных российско-индийских учений "Индра-2021" на полигоне Прудобой в Волгоградской области
Военнослужащие ВС России на торжественном открытии международных российско-индийских учений Индра-2021 на полигоне Прудобой в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Седых
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия международного учения "Индра-2021" состоялась на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"На полигоне Прудбой состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021". В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил РФ и Индии, представители командования ЮВО, рота почетного караула и военный оркестр соединения округа", - сказал он.
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Учение "Индра-2021" пройдет в Волгоградской области до середины августа. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, а также тактическая группа из 250 индийских военнослужащих.
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Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.
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