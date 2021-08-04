https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744364942.html

В Волгоградской области начались российско-индийские учения

В Волгоградской области начались российско-индийские учения - РИА Новости, 04.08.2021

В Волгоградской области начались российско-индийские учения

Торжественная церемония открытия международного учения "Индра-2021" состоялась на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:28

2021-08-04T16:28

2021-08-04T18:24

безопасность

андрей сычев

индия

волгоградская область

бмп-3

южный военный округ

вадим астафьев

т-90а

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия международного учения "Индра-2021" состоялась на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев."На полигоне Прудбой состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021". В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил РФ и Индии, представители командования ЮВО, рота почетного караула и военный оркестр соединения округа", - сказал он.После торжественного подъема государственных флагов и исполнения гимнов состоялся митинг. Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал военнослужащим успешного взаимодействия, а также выразил уверенность в том, что учение "Индра-2021" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.Учение "Индра-2021" пройдет в Волгоградской области до середины августа. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, а также тактическая группа из 250 индийских военнослужащих.В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры, беспилотники, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

https://ria.ru/20210802/ucheniya-1743927499.html

https://ria.ru/20210720/ukraina-1742054163.html

https://ria.ru/20210623/iezuity-1738176262.html

индия

волгоградская область

россия

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безопасность, андрей сычев, индия, волгоградская область, бмп-3, южный военный округ, вадим астафьев, т-90а, россия