Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом
Украинские десантники и резервисты провели тренировки в Херсонской области на границе с Крымом
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
© Фото : ВСУ
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом, в ходе которых отработали действия на наблюдательных постах с последующим уничтожением живой силы противника, сообщил пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины.
"На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы со временно оккупированной территорией АР Крым, проведен ряд тренировок с применением резерва", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что постоянные учения и тренировки являются "обычным делом для воинов-десантников". По словам командующего, в ходе тренировок десантники "отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва, которые по замыслу, при поддержке артиллерии уничтожают живую силу условного противника".
"Следует отметить, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности. Как отметил командующий, опыт участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что от обученности и личной подготовленности каждого военнослужащего зависит боеготовность подразделения и сохранения жизни собратьев", - говорится в тексте.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".