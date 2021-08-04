https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744319502.html

Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом

Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом - РИА Новости, 04.08.2021

Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом

Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом, в ходе которых отработали действия на наблюдательных постах с последующим... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:50

2021-08-04T12:50

2021-08-04T12:50

общество

украина

республика крым

херсонская область

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинские десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом, в ходе которых отработали действия на наблюдательных постах с последующим уничтожением живой силы противника, сообщил пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины."На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы со временно оккупированной территорией АР Крым, проведен ряд тренировок с применением резерва", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что постоянные учения и тренировки являются "обычным делом для воинов-десантников". По словам командующего, в ходе тренировок десантники "отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва, которые по замыслу, при поддержке артиллерии уничтожают живую силу условного противника"."Следует отметить, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности. Как отметил командующий, опыт участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что от обученности и личной подготовленности каждого военнослужащего зависит боеготовность подразделения и сохранения жизни собратьев", - говорится в тексте.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210803/ucheniya-1744182091.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739210389.html

украина

республика крым

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины