https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744290683.html

Между Калугой и Турцией возобновится чартерное авиасообщение

Между Калугой и Турцией возобновится чартерное авиасообщение - РИА Новости, 04.08.2021

Между Калугой и Турцией возобновится чартерное авиасообщение

Первые прямые чартерные рейсы из Калуги в Турцию отправятся 13 августа, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:28

2021-08-04T11:28

2021-08-04T11:28

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Первые прямые чартерные рейсы из Калуги в Турцию отправятся 13 августа, сообщает АТОР.Выполнять пассажирские перевозки будет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю — по пятницам. Вылет самолетов из Калуги назначен на 12:10 с прибытием в Анталью в 15:50 по московскому времени. Обратный рейс отправится из Турции в 07:10 и приземлится в 10:55. Программа продлится до 22 октября 2021 года.Уточняется, что на чартерах будет установлена норма бесплатного провоза ручной клади — пять килограммов, а багажа — десять.Минимальные цены на туры для двоих с вылетом из Калуги стартуют от 29 тысяч рублей за неделю отдыха в трехзвездочном отеле и от 49 тысяч — в пятизвездочном по программе "все включено".Напомним, до пандемии туроператоры уже ставили чартеры в Анталью, однако направление было не очень востребованным из-за открытых границ и широкого выбора городов внутри России. Сейчас ситуация изменилась: московские авиаузлы перегружены, так как из многих региональных аэропортов еще нет удобных вылетов в Турцию.

https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html

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