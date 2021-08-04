https://ria.ru/20210804/tsvetok-1744348495.html

Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка

Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка - РИА Новости, 04.08.2021

Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка

В мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей, заявил молекулярный биолог,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:02

2021-08-04T15:02

2021-08-04T15:04

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей, заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с РБК.Ранее журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology опубликовал статью, в которой говорилось о способности растения Nigella sativa (Чернушка посевная) препятствовать развитию легочной инфекции. Ученые предположили, что цветок может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции."До конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум один процент", — заявил он, подчеркнув, что подобные якобы эффективные в борьбе с коронавирусом растения находят регулярно.Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с изданием подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано."Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится — человек на коне. Если нет — ну, искали, но не нашли", — сказал он.Эксперты посоветовали заболевшим COVID-19 россиянам не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html

https://ria.ru/20210804/krov-1744261457.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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