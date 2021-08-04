https://ria.ru/20210804/tsvetok-1744348495.html
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка - РИА Новости, 04.08.2021
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
В мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей, заявил молекулярный биолог,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:02
2021-08-04T15:02
2021-08-04T15:04
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей, заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с РБК.Ранее журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology опубликовал статью, в которой говорилось о способности растения Nigella sativa (Чернушка посевная) препятствовать развитию легочной инфекции. Ученые предположили, что цветок может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции."До конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум один процент", — заявил он, подчеркнув, что подобные якобы эффективные в борьбе с коронавирусом растения находят регулярно.Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с изданием подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано."Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится — человек на коне. Если нет — ну, искали, но не нашли", — сказал он.Эксперты посоветовали заболевшим COVID-19 россиянам не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.
https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html
https://ria.ru/20210804/krov-1744261457.html
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15:02 04.08.2021 (обновлено: 15:04 04.08.2021)
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
Биолог Сергей Нетесов оценил эффективность чернушки посевной при лечении COVID-19