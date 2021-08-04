Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/tsvetok-1744348495.html
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка - РИА Новости, 04.08.2021
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
В мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей, заявил молекулярный биолог,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:02
2021-08-04T15:04
распространение коронавируса
в мире
общество
здоровье - общество
врачи
николай малышев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744275185_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_911fc8e4e76b7a9d18a079e01cdb4dea.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей, заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с РБК.Ранее журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology опубликовал статью, в которой говорилось о способности растения Nigella sativa (Чернушка посевная) препятствовать развитию легочной инфекции. Ученые предположили, что цветок может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции."До конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум один процент", — заявил он, подчеркнув, что подобные якобы эффективные в борьбе с коронавирусом растения находят регулярно.Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с изданием подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано."Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится — человек на коне. Если нет — ну, искали, но не нашли", — сказал он.Эксперты посоветовали заболевшим COVID-19 россиянам не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.
https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html
https://ria.ru/20210804/krov-1744261457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744275185_116:0:1932:1362_1920x0_80_0_0_489498e11ae5f054454bb7cc0c2d6391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, общество, здоровье - общество, врачи, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов
15:02 04.08.2021 (обновлено: 15:04 04.08.2021)
 
Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка

Биолог Сергей Нетесов оценил эффективность чернушки посевной при лечении COVID-19

CC BY 2.0 / digital cat / Nigella SativaNigella Sativa
Nigella Sativa - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
CC BY 2.0 / digital cat / Nigella Sativa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В мире есть множество веществ, способных на клеточном уровне влиять на инфекцию, однако не все из них пригодны для лечения людей, заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с РБК.
Ранее журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology опубликовал статью, в которой говорилось о способности растения Nigella sativa (Чернушка посевная) препятствовать развитию легочной инфекции. Ученые предположили, что цветок может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции.
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 08:00Наука
Ковид всемогущий. Куда пропали грипп и другие сезонные инфекции
"До конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум один процент", — заявил он, подчеркнув, что подобные якобы эффективные в борьбе с коронавирусом растения находят регулярно.
Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с изданием подчеркнул, что говорить о полезных свойствах чернушки посевной в контексте лечения COVID-19 пока рано.
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
03:21Распространение коронавируса
Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
"Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится — человек на коне. Если нет — ну, искали, но не нашли", — сказал он.
Эксперты посоветовали заболевшим COVID-19 россиянам не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.
 
Распространение коронавирусаВ миреОбществоЗдоровье - ОбществоврачиНиколай МалышевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Нетесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Лента новостейМолния