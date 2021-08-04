https://ria.ru/20210804/tramp-1744365135.html

Трамп оспорил решение Минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу

Трамп оспорил решение Минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу - РИА Новости, 04.08.2021

Трамп оспорил решение Минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу

Бывший президент США Дональд Трамп оспорил в суде решение министерства юстиции страны о передаче его налоговых деклараций Конгрессу, заявили юристы экс-главы... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:29

2021-08-04T16:29

2021-08-04T16:50

сша

конгресс сша

министерство юстиции сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оспорил в суде решение министерства юстиции страны о передаче его налоговых деклараций Конгрессу, заявили юристы экс-главы государства.Ранее министерство юстиции США постановило, что министерство финансов страны должно передать налоговые декларации экс-президента Трампа в Конгресс. Защита бывшего главы государства выступает против такого решения, утверждая, что со стороны их клиента нет каких-либо признаков правонарушений."В данных запросах президент Трамп выделяется потому, что он является республиканцем и политическим оппонентом. Эти запросы были сделаны с целью отомстить президенту Трампу", - заявили юристы экс-президента США, чьи доводы приводятся в материалах суда.

https://ria.ru/20210802/vybory-1743915099.html

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сша, конгресс сша, министерство юстиции сша, дональд трамп