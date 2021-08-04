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Трамп оспорил решение Минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу
Трамп оспорил решение Минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу - РИА Новости, 04.08.2021
Трамп оспорил решение Минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу
Бывший президент США Дональд Трамп оспорил в суде решение министерства юстиции страны о передаче его налоговых деклараций Конгрессу, заявили юристы экс-главы... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:29
2021-08-04T16:50
сша
конгресс сша
министерство юстиции сша
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оспорил в суде решение министерства юстиции страны о передаче его налоговых деклараций Конгрессу, заявили юристы экс-главы государства.Ранее министерство юстиции США постановило, что министерство финансов страны должно передать налоговые декларации экс-президента Трампа в Конгресс. Защита бывшего главы государства выступает против такого решения, утверждая, что со стороны их клиента нет каких-либо признаков правонарушений."В данных запросах президент Трамп выделяется потому, что он является республиканцем и политическим оппонентом. Эти запросы были сделаны с целью отомстить президенту Трампу", - заявили юристы экс-президента США, чьи доводы приводятся в материалах суда.
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сша, конгресс сша, министерство юстиции сша, дональд трамп
16:29 04.08.2021 (обновлено: 16:50 04.08.2021)
 
Трамп оспорил решение Минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу

Экс-президент США Трамп оспорил решение минюста о передаче его налоговых деклараций конгрессу

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Eric Gay
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оспорил в суде решение министерства юстиции страны о передаче его налоговых деклараций Конгрессу, заявили юристы экс-главы государства.
Ранее министерство юстиции США постановило, что министерство финансов страны должно передать налоговые декларации экс-президента Трампа в Конгресс. Защита бывшего главы государства выступает против такого решения, утверждая, что со стороны их клиента нет каких-либо признаков правонарушений.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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"В данных запросах президент Трамп выделяется потому, что он является республиканцем и политическим оппонентом. Эти запросы были сделаны с целью отомстить президенту Трампу", - заявили юристы экс-президента США, чьи доводы приводятся в материалах суда.
 
СШАКонгресс СШАМинистерство юстиции СШАДональд Трамп
 
 
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