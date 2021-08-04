https://ria.ru/20210804/tarakan-1744390793.html

Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани

Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани - РИА Новости, 04.08.2021

Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани

Большой таракан, которого в своей ванной сняла на видео жительница Краснодара, скорее всего завезён из Америки, рассказал РИА Новости завкафедрой зоологии... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:19

2021-08-04T18:19

2021-08-04T18:19

происшествия

общество

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Большой таракан, которого в своей ванной сняла на видео жительница Краснодара, скорее всего завезён из Америки, рассказал РИА Новости завкафедрой зоологии Кубанского государственного университета Сергей Островских.В одном из Telegram-каналов в среду было опубликовано видео, снятое, по данным автора поста, жительницей Краснодара. В кадре виден большой таракан, ползущий по её раковине, чтобы не спугнуть его, женщина комментирует его передвижение шёпотом, называя "незваного гостя" то "мамонтом", то "чудовищем". В видео она рассказывает, что таракан может летать и "пожирает" её мыло, с куском которого он сопоставим по длине."Ничего в этом удивительного нет. Если брать Краснодар, он (таракан - ред.) ещё в прошлом веке был завезён скорее всего с гастролями какого-то нашего театра или цирка. И он сейчас в городе, особенно в районе Красной (главная улица кубанской столицы, в квартале от которой расположен краснодарский цирк – ред.) довольно обычен. Это Periplaneta americana – американский таракан. Он путешествует с грузами, плюс несколько видов, раньше завозили как кормовой объект для видов которые питаются насекомыми… Выставок много было, где пауков показывали, тараканов… У него есть крылья. Многие тараканы летать не могут, но планирующий полёт совершают", - рассказал агентству Островских.Он также отметил, что на днях его товарищ сфотографировал такого же американского таракана в самом сердце кубанской столицы – у памятника основательнице города императрице Екатерине II напротив законодательного собрания края.

https://ria.ru/20201228/tarakany-1591240412.html

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происшествия, общество, краснодар, россия