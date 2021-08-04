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Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани
Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани - РИА Новости, 04.08.2021
Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани
Большой таракан, которого в своей ванной сняла на видео жительница Краснодара, скорее всего завезён из Америки, рассказал РИА Новости завкафедрой зоологии... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:19
2021-08-04T18:19
происшествия
общество
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Большой таракан, которого в своей ванной сняла на видео жительница Краснодара, скорее всего завезён из Америки, рассказал РИА Новости завкафедрой зоологии Кубанского государственного университета Сергей Островских.В одном из Telegram-каналов в среду было опубликовано видео, снятое, по данным автора поста, жительницей Краснодара. В кадре виден большой таракан, ползущий по её раковине, чтобы не спугнуть его, женщина комментирует его передвижение шёпотом, называя "незваного гостя" то "мамонтом", то "чудовищем". В видео она рассказывает, что таракан может летать и "пожирает" её мыло, с куском которого он сопоставим по длине."Ничего в этом удивительного нет. Если брать Краснодар, он (таракан - ред.) ещё в прошлом веке был завезён скорее всего с гастролями какого-то нашего театра или цирка. И он сейчас в городе, особенно в районе Красной (главная улица кубанской столицы, в квартале от которой расположен краснодарский цирк – ред.) довольно обычен. Это Periplaneta americana – американский таракан. Он путешествует с грузами, плюс несколько видов, раньше завозили как кормовой объект для видов которые питаются насекомыми… Выставок много было, где пауков показывали, тараканов… У него есть крылья. Многие тараканы летать не могут, но планирующий полёт совершают", - рассказал агентству Островских.Он также отметил, что на днях его товарищ сфотографировал такого же американского таракана в самом сердце кубанской столицы – у памятника основательнице города императрице Екатерине II напротив законодательного собрания края.
https://ria.ru/20201228/tarakany-1591240412.html
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происшествия, общество, краснодар, россия
18:19 04.08.2021
 
Ученый рассказал, откуда был завезен таракан, поразивший жительницу Кубани

Ученый Островских: большой таракан, поразивший жительницу Кубани, скорее всего завезен из Америки

© Фото : ФГБУ "Сочинский национальный парк"Американский таракан
Американский таракан - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : ФГБУ "Сочинский национальный парк"
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Большой таракан, которого в своей ванной сняла на видео жительница Краснодара, скорее всего завезён из Америки, рассказал РИА Новости завкафедрой зоологии Кубанского государственного университета Сергей Островских.
В одном из Telegram-каналов в среду было опубликовано видео, снятое, по данным автора поста, жительницей Краснодара. В кадре виден большой таракан, ползущий по её раковине, чтобы не спугнуть его, женщина комментирует его передвижение шёпотом, называя "незваного гостя" то "мамонтом", то "чудовищем". В видео она рассказывает, что таракан может летать и "пожирает" её мыло, с куском которого он сопоставим по длине.
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"Ничего в этом удивительного нет. Если брать Краснодар, он (таракан - ред.) ещё в прошлом веке был завезён скорее всего с гастролями какого-то нашего театра или цирка. И он сейчас в городе, особенно в районе Красной (главная улица кубанской столицы, в квартале от которой расположен краснодарский цирк – ред.) довольно обычен. Это Periplaneta americana – американский таракан. Он путешествует с грузами, плюс несколько видов, раньше завозили как кормовой объект для видов которые питаются насекомыми… Выставок много было, где пауков показывали, тараканов… У него есть крылья. Многие тараканы летать не могут, но планирующий полёт совершают", - рассказал агентству Островских.
Он также отметил, что на днях его товарищ сфотографировал такого же американского таракана в самом сердце кубанской столицы – у памятника основательнице города императрице Екатерине II напротив законодательного собрания края.
 
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