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В Чехии назвали возможную причину столкновения пассажирских поездов

В Чехии назвали возможную причину столкновения пассажирских поездов - РИА Новости, 04.08.2021

В Чехии назвали возможную причину столкновения пассажирских поездов

Виновником столкновения поездов в среду на юго-востоке Чехии, вероятнее всего, стал машинист международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага, который не... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:19

2021-08-04T13:19

2021-08-04T13:19

в мире

происшествия

чехия

германия

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ПРАГА, 4 авг – РИА Новости. Виновником столкновения поездов в среду на юго-востоке Чехии, вероятнее всего, стал машинист международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага, который не остановился на запретительный сигнал, сообщил журналистам глава минтранса Карел Гавличек, прибывший на место происшествия.По данным сетевого издания Idnes, машинистом международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага был гражданин Германии, опытный железнодорожник.В месте аварии проходит лишь одна железнодорожная колея, на которую поочередно выезжают встречные поезда, включая международные экспрессы.Как сообщил журналистам генеральный инспектор железных дорог республики Ян Кучера, причина аварии более точно будет определена в среду во второй половине дня."Сейчас мы изучаем подробности аварии. В данный момент нельзя исключить ни ошибку машиниста, ни техническую причину. Во второй половине дня среды будем знать больше", - сказал Кучера, добавив, что ущерб от аварии предварительно можно оценить в десятки миллионов крон.В результате столкновения поездов погибли два человека — машинисты обоих поездов, тяжело ранены четыре человека, еще 48 человек получили более легкие ранения. Продолжаются поиски еще одного человека.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии с экспрессом Мюнхен – Прага Экспресс Мюнхен - Прага врезался в местный поезд из чешского Пльзеня, после того как проехал на красный. 2021-08-04T13:19 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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