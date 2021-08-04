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В Чехии назвали возможную причину столкновения пассажирских поездов
В Чехии назвали возможную причину столкновения пассажирских поездов - РИА Новости, 04.08.2021
В Чехии назвали возможную причину столкновения пассажирских поездов
Виновником столкновения поездов в среду на юго-востоке Чехии, вероятнее всего, стал машинист международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага, который не... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:19
2021-08-04T13:19
2021-08-04T13:19
в мире
происшествия
чехия
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ПРАГА, 4 авг – РИА Новости. Виновником столкновения поездов в среду на юго-востоке Чехии, вероятнее всего, стал машинист международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага, который не остановился на запретительный сигнал, сообщил журналистам глава минтранса Карел Гавличек, прибывший на место происшествия.По данным сетевого издания Idnes, машинистом международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага был гражданин Германии, опытный железнодорожник.В месте аварии проходит лишь одна железнодорожная колея, на которую поочередно выезжают встречные поезда, включая международные экспрессы.Как сообщил журналистам генеральный инспектор железных дорог республики Ян Кучера, причина аварии более точно будет определена в среду во второй половине дня."Сейчас мы изучаем подробности аварии. В данный момент нельзя исключить ни ошибку машиниста, ни техническую причину. Во второй половине дня среды будем знать больше", - сказал Кучера, добавив, что ущерб от аварии предварительно можно оценить в десятки миллионов крон.В результате столкновения поездов погибли два человека — машинисты обоих поездов, тяжело ранены четыре человека, еще 48 человек получили более легкие ранения. Продолжаются поиски еще одного человека.
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Кадры с места аварии с экспрессом Мюнхен – Прага
Экспресс Мюнхен - Прага врезался в местный поезд из чешского Пльзеня, после того как проехал на красный.
2021-08-04T13:19
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в мире, происшествия, чехия, германия, видео
В Чехии назвали возможную причину столкновения пассажирских поездов
Глава минтранса Чехии Гавличек: столкновение поездов, предварительно, произошло по вине машиниста
ПРАГА, 4 авг – РИА Новости.
Виновником столкновения поездов в среду на юго-востоке Чехии
, вероятнее всего, стал машинист международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага, который не остановился на запретительный сигнал, сообщил журналистам глава минтранса Карел Гавличек, прибывший на место происшествия.
"Судя по всему, экспресс должен был остановиться перед навесной табличкой "Стой!", но он не остановился, поехал дальше и столкнулся с пассажирским поездом. Вся техника в тот момент функционировала, но человеческую ошибку нельзя в целом предотвратить", - сказал Гавличек.
По данным сетевого издания Idnes, машинистом международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага был гражданин Германии
, опытный железнодорожник.
В месте аварии проходит лишь одна железнодорожная колея, на которую поочередно выезжают встречные поезда, включая международные экспрессы.
Как сообщил журналистам генеральный инспектор железных дорог республики Ян Кучера, причина аварии более точно будет определена в среду во второй половине дня.
"Сейчас мы изучаем подробности аварии. В данный момент нельзя исключить ни ошибку машиниста, ни техническую причину. Во второй половине дня среды будем знать больше", - сказал Кучера, добавив, что ущерб от аварии предварительно можно оценить в десятки миллионов крон.
В результате столкновения поездов погибли два человека — машинисты обоих поездов, тяжело ранены четыре человека, еще 48 человек получили более легкие ранения. Продолжаются поиски еще одного человека.