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Ставропольский край
https://ria.ru/20210804/stavropole-1744457299.html
Ставрополье до 2024 года увеличит площадь орошения до 52 тысяч гектаров
Ставрополье до 2024 года увеличит площадь орошения до 52 тысяч гектаров - РИА Новости, 05.08.2021
Ставрополье до 2024 года увеличит площадь орошения до 52 тысяч гектаров
Власти Ставрополья намерены до 2024 года увеличить площади орошения земель в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и довести их до 73 тысяч гектар, на это... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T10:20
2021-08-05T10:26
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Власти Ставрополья намерены до 2024 года увеличить площади орошения земель в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и довести их до 73 тысяч гектар, на это потребуется 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава аграрного ведомства Ставропольского края Владимир Ситников."Сегодня в регионе орошается более 60 тысяч гектаров. Половина этих площадей создана в последние годы. На перспективу до 2024 года на Ставрополье планируют увеличение площадей орошения в целом до 52 тысяч гектаров стоимостью 10 миллиардов рублей. Таким образом, площадь орошения увеличится на 73 тысяч гектаров, что в 2,5 раза выше имеющихся на период 2016 года", - сказал Ситников.Глава профильного ведомства подчеркнул, что мелиорация является одним из драйверов развития регионального агропромышленного комплекса."Мы отчетливо понимаем, что достигнуть плановых показателей в аграрной сфере можно только с развитием мелиорации и восстановления орошаемых площадей. В этой связи перед сельхозтоваропроизводителями и муниципалитетами стоит задача по скорейшей реализации плана развития мелиорации. Хочу отметить также, что мелиорация – это еще и серьезный импульс в развитии животноводства", - добавил министр.В текущем году в 14 районах Ставропольского края планируется ввести в строй 22 новых объекта орошения на площади 13 тысяч гектаров. При этом по восьми проектам, завершающим строительство на площади 5 тысяч гектаров до конца августа 2021 года, субсидии сельхозтоваропроизводителям будут предоставлены в сентябре этого года. Возмещение затрат составит до 50%. На эти цели уже предусмотрено 425,8 миллиона рублей. В том числе по классической мелиорации 192,5 миллиона рублей (за счет средств федерального бюджета 180,95 миллиона рублей и краевого бюджета - 11,55 миллиона рублей). По экспортной мелиорации - 233,3 миллиона рублей (за счет средств федерального бюджета - 231 миллиона рублей, краевого бюджета - 2,3 миллиона рублей). Аграрии, которые завершат реализацию новых проектов в октябре-декабре 2021 года будут просубсидированы в первом квартале 2022 года.Также разработаны проекты и начата сельхозтоваропроизводителями реализация новых проектов орошения, планируемых к вводу в 2022 году на площади 11,5 тысяч гектаров.
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10:20 04.08.2021 (обновлено: 10:26 05.08.2021)
 

Ставрополье до 2024 года увеличит площадь орошения до 52 тысяч гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к сбору урожая картофеля
Подготовка к сбору урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СТАВРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Власти Ставрополья намерены до 2024 года увеличить площади орошения земель в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и довести их до 73 тысяч гектар, на это потребуется 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава аграрного ведомства Ставропольского края Владимир Ситников.
"Сегодня в регионе орошается более 60 тысяч гектаров. Половина этих площадей создана в последние годы. На перспективу до 2024 года на Ставрополье планируют увеличение площадей орошения в целом до 52 тысяч гектаров стоимостью 10 миллиардов рублей. Таким образом, площадь орошения увеличится на 73 тысяч гектаров, что в 2,5 раза выше имеющихся на период 2016 года", - сказал Ситников.
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6 июля, 14:31Ставропольский край
Фермер на грант вырастил голубику на Ставрополье
Глава профильного ведомства подчеркнул, что мелиорация является одним из драйверов развития регионального агропромышленного комплекса.
"Мы отчетливо понимаем, что достигнуть плановых показателей в аграрной сфере можно только с развитием мелиорации и восстановления орошаемых площадей. В этой связи перед сельхозтоваропроизводителями и муниципалитетами стоит задача по скорейшей реализации плана развития мелиорации. Хочу отметить также, что мелиорация – это еще и серьезный импульс в развитии животноводства", - добавил министр.
В текущем году в 14 районах Ставропольского края планируется ввести в строй 22 новых объекта орошения на площади 13 тысяч гектаров. При этом по восьми проектам, завершающим строительство на площади 5 тысяч гектаров до конца августа 2021 года, субсидии сельхозтоваропроизводителям будут предоставлены в сентябре этого года. Возмещение затрат составит до 50%. На эти цели уже предусмотрено 425,8 миллиона рублей. В том числе по классической мелиорации 192,5 миллиона рублей (за счет средств федерального бюджета 180,95 миллиона рублей и краевого бюджета - 11,55 миллиона рублей). По экспортной мелиорации - 233,3 миллиона рублей (за счет средств федерального бюджета - 231 миллиона рублей, краевого бюджета - 2,3 миллиона рублей). Аграрии, которые завершат реализацию новых проектов в октябре-декабре 2021 года будут просубсидированы в первом квартале 2022 года.
Также разработаны проекты и начата сельхозтоваропроизводителями реализация новых проектов орошения, планируемых к вводу в 2022 году на площади 11,5 тысяч гектаров.
 
Ставропольский край
 
 
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