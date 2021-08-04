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В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара

В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара - РИА Новости, 04.08.2021

В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара

Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщил мэр города Мухаммент Токат. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:30

2021-08-04T22:30

2021-08-04T22:35

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турция

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщил мэр города Мухаммент Токат."Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется", - написал Токат в Twitter.Как заявил ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

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в мире, турция, лесные пожары в турции