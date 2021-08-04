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В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара - РИА Новости, 04.08.2021
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара
Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщил мэр города Мухаммент Токат. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:30
2021-08-04T22:35
в мире
турция
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщил мэр города Мухаммент Токат."Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется", - написал Токат в Twitter.Как заявил ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
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в мире, турция, лесные пожары в турции
22:30 04.08.2021 (обновлено: 22:35 04.08.2021)
 
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара

Мэр Токат: тепловая электростанция на юго-западе Турции загорелась из-за лесного пожара

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума
Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Туран Салджи
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщил мэр города Мухаммент Токат.
"Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется", - написал Токат в Twitter.
Как заявил ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
 
В миреТурцияЛесные пожары в Турции
 
 
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