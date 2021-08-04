https://ria.ru/20210804/stantsiya-1744421832.html
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара - РИА Новости, 04.08.2021
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара
Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщил мэр города Мухаммент Токат. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:30
2021-08-04T22:30
2021-08-04T22:35
в мире
турция
лесные пожары в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744403488_0:52:1044:639_1920x0_80_0_0_9c0b8a93cf548148c3837e8336d75c42.jpg
АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции в районе города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщил мэр города Мухаммент Токат."Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется", - написал Токат в Twitter.Как заявил ранее в среду министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, тушение 14 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744403488_153:0:1044:668_1920x0_80_0_0_9ea0f82fc5a5ff2cb5ce11e8cc20a70e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, лесные пожары в турции
22:30 04.08.2021 (обновлено: 22:35 04.08.2021)
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара
Мэр Токат: тепловая электростанция на юго-западе Турции загорелась из-за лесного пожара