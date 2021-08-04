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Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 04.08.2021
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
Вакцина "Спутник V" проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:42
2021-08-04T12:42
2021-08-04T12:42
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава МИД Сергей Лавров."В апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки", — отметил министр в интервью "Комсомольской правде".По словам дипломата, замечаний к самой вакцине и ее эффективности нет.Лавров также подчеркнул, что в некоторых странах наблюдается усиление агрессивной риторики в отношении "Спутника V".Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в Европе политизируется вопрос признания российских вакцин.Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 67 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
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в мире, европа, москва, евросоюз, сергей лавров, владимир чижов, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
Глава МИД России Лавров: вакцина "Спутник V" проходит последовательную экспертизу в Евросоюзе
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава МИД Сергей Лавров.
"В апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки", — отметил министр в интервью "Комсомольской правде
".
По словам дипломата, замечаний к самой вакцине и ее эффективности нет.
Лавров также подчеркнул, что в некоторых странах наблюдается усиление агрессивной риторики в отношении "Спутника V".
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в Европе политизируется вопрос признания российских вакцин.
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 67 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.