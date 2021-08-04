Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/sputnik-1744317398.html
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 04.08.2021
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе
Вакцина "Спутник V" проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:42
2021-08-04T12:42
распространение коронавируса
в мире
европа
москва
евросоюз
сергей лавров
владимир чижов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740932743_0:68:3077:1799_1920x0_80_0_0_87342e77675eed5373bd223ab8635b53.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава МИД Сергей Лавров."В апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки", — отметил министр в интервью "Комсомольской правде".По словам дипломата, замечаний к самой вакцине и ее эффективности нет.Лавров также подчеркнул, что в некоторых странах наблюдается усиление агрессивной риторики в отношении "Спутника V".Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в Европе политизируется вопрос признания российских вакцин.Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 67 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740932743_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_f877dd02e6a221df9c450645f07efd0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, москва, евросоюз, сергей лавров, владимир чижов, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
12:42 04.08.2021
 
Лавров прокомментировал ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Европе

Глава МИД России Лавров: вакцина "Спутник V" проходит последовательную экспертизу в Евросоюзе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава МИД Сергей Лавров.
"В апреле-мае представители ЕС посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки", — отметил министр в интервью "Комсомольской правде".
По словам дипломата, замечаний к самой вакцине и ее эффективности нет.
Лавров также подчеркнул, что в некоторых странах наблюдается усиление агрессивной риторики в отношении "Спутника V".
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в Европе политизируется вопрос признания российских вакцин.
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 67 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
 
Распространение коронавирусаВ миреЕвропаМоскваЕвросоюзСергей ЛавровВладимир ЧижовРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Лента новостейМолния