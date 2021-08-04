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Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией
Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией - РИА Новости, 04.08.2021
Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:57
2021-08-04T18:47
южная осетия
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.Согласно распоряжению, МИД России поручено подписать от имени РФ данное соглашение. Согласно первой статье соглашения, "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".По пятому пункту соглашения, лица, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу в одной из сторон соглашения, освобождаются от еще одного призыва в другой."Вопросы военной службы по контракту, обучения в военных учебных заведениях лиц, состоящих в гражданстве обеих сторон, могут быть урегулированы отдельными соглашениями", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20210728/yurkans-1743279949.html
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южная осетия, владимир путин, россия, общество
17:57 04.08.2021 (обновлено: 18:47 04.08.2021)
 
Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

Президент Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
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Согласно распоряжению, МИД России поручено подписать от имени РФ данное соглашение. Согласно первой статье соглашения, "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".
По пятому пункту соглашения, лица, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу в одной из сторон соглашения, освобождаются от еще одного призыва в другой.
"Вопросы военной службы по контракту, обучения в военных учебных заведениях лиц, состоящих в гражданстве обеих сторон, могут быть урегулированы отдельными соглашениями", - добавляется в документе.
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