https://ria.ru/20210804/soglashenie-1744385183.html

Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией - РИА Новости, 04.08.2021

Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:57

2021-08-04T17:57

2021-08-04T18:47

южная осетия

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.Согласно распоряжению, МИД России поручено подписать от имени РФ данное соглашение. Согласно первой статье соглашения, "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".По пятому пункту соглашения, лица, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу в одной из сторон соглашения, освобождаются от еще одного призыва в другой."Вопросы военной службы по контракту, обучения в военных учебных заведениях лиц, состоящих в гражданстве обеих сторон, могут быть урегулированы отдельными соглашениями", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20210728/yurkans-1743279949.html

https://ria.ru/20210513/pobratimy-1732058945.html

южная осетия

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южная осетия, владимир путин, россия, общество