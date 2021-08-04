https://ria.ru/20210804/soglashenie-1744385183.html
Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией
Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией - РИА Новости, 04.08.2021
Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:57
2021-08-04T17:57
2021-08-04T18:47
южная осетия
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572846190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29864a338e16649c6607eb1086a66454.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.Согласно распоряжению, МИД России поручено подписать от имени РФ данное соглашение. Согласно первой статье соглашения, "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".По пятому пункту соглашения, лица, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу в одной из сторон соглашения, освобождаются от еще одного призыва в другой."Вопросы военной службы по контракту, обучения в военных учебных заведениях лиц, состоящих в гражданстве обеих сторон, могут быть урегулированы отдельными соглашениями", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20210728/yurkans-1743279949.html
https://ria.ru/20210513/pobratimy-1732058945.html
южная осетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572846190_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b49d5330653ef9c18d9383024083306c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, владимир путин, россия, общество
17:57 04.08.2021 (обновлено: 18:47 04.08.2021)
Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией
Президент Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией
, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России
, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, МИД России поручено подписать от имени РФ данное соглашение. Согласно первой статье соглашения, "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".
По пятому пункту соглашения, лица, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу в одной из сторон соглашения, освобождаются от еще одного призыва в другой.
"Вопросы военной службы по контракту, обучения в военных учебных заведениях лиц, состоящих в гражданстве обеих сторон, могут быть урегулированы отдельными соглашениями", - добавляется в документе.