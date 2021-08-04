Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210804/smartfony-1744308118.html
Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке
Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке - РИА Новости, 04.08.2021
Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке
Китайский Xiaomi по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:01
2021-08-04T12:01
россия-китай: главное
технологии
европа
китай
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Xiaomi по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует отчетность Strategy analytics.На сегодня этот китайский бренд контролирует 25,3% рынка Европы. Во втором квартале в странах Старого света было продано 12,7 миллиона смартфонов Xiaomi с ростом продаж на 67,1% в годовом исчислении. На втором месте по продажам – Samsung, за которым следуют американский Apple и китайский OPPO.При этом OPPOдемонстрирует высокие успехи на глобальном рынке, обогнав по продажам Apple. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%. В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.На сегодня OPPOявляется вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpoint уверены, что "у OPPO есть все возможности сменить Huawei "на посту" доминирующего китайского бренда".Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.
https://ria.ru/20210721/xiaomi-1742174253.html
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, европа, китай, xiaomi inc
12:01 04.08.2021
 

Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Xiaomi по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует отчетность Strategy analytics.
На сегодня этот китайский бренд контролирует 25,3% рынка Европы. Во втором квартале в странах Старого света было продано 12,7 миллиона смартфонов Xiaomi с ростом продаж на 67,1% в годовом исчислении. На втором месте по продажам – Samsung, за которым следуют американский Apple и китайский OPPO.
Xiaomi Redmi Note 9T - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 11:39Наука
Раскрыты особенности новой оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi
При этом OPPOдемонстрирует высокие успехи на глобальном рынке, обогнав по продажам Apple. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%. В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.
На сегодня OPPOявляется вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpoint уверены, что "у OPPO есть все возможности сменить Huawei "на посту" доминирующего китайского бренда".
Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииЕвропаКитайXiaomi Inc
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Лента новостейМолния