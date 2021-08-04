https://ria.ru/20210804/smartfony-1744308118.html
Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке
Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке - РИА Новости, 04.08.2021
Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке
Китайский Xiaomi по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:01
2021-08-04T12:01
2021-08-04T12:01
россия-китай: главное
технологии
европа
китай
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Xiaomi по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует отчетность Strategy analytics.На сегодня этот китайский бренд контролирует 25,3% рынка Европы. Во втором квартале в странах Старого света было продано 12,7 миллиона смартфонов Xiaomi с ростом продаж на 67,1% в годовом исчислении. На втором месте по продажам – Samsung, за которым следуют американский Apple и китайский OPPO.При этом OPPOдемонстрирует высокие успехи на глобальном рынке, обогнав по продажам Apple. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%. В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.На сегодня OPPOявляется вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpoint уверены, что "у OPPO есть все возможности сменить Huawei "на посту" доминирующего китайского бренда".Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.
https://ria.ru/20210721/xiaomi-1742174253.html
европа
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, европа, китай, xiaomi inc
МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайский Xiaomi
по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует отчетность Strategy analytics.
На сегодня этот китайский бренд контролирует 25,3% рынка Европы. Во втором квартале в странах Старого света было продано 12,7 миллиона смартфонов Xiaomi с ростом продаж на 67,1% в годовом исчислении. На втором месте по продажам – Samsung, за которым следуют американский Apple и китайский OPPO.
При этом OPPOдемонстрирует высокие успехи на глобальном рынке, обогнав по продажам Apple. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%. В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.
На сегодня OPPOявляется вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpoint уверены, что "у OPPO есть все возможности сменить Huawei "на посту" доминирующего китайского бренда".
Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.