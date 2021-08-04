https://ria.ru/20210804/smartfony-1744308118.html

Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке

Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке - РИА Новости, 04.08.2021

Xiaomi стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке

Китайский Xiaomi по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:01

2021-08-04T12:01

2021-08-04T12:01

россия-китай: главное

технологии

европа

китай

xiaomi inc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg

МОСКВА, 4 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский Xiaomi по итогам второго квартала стал крупнейшим поставщиком смартфонов на европейском рынке, потеснив с пьедестала Samsung, свидетельствует отчетность Strategy analytics.На сегодня этот китайский бренд контролирует 25,3% рынка Европы. Во втором квартале в странах Старого света было продано 12,7 миллиона смартфонов Xiaomi с ростом продаж на 67,1% в годовом исчислении. На втором месте по продажам – Samsung, за которым следуют американский Apple и китайский OPPO.При этом OPPOдемонстрирует высокие успехи на глобальном рынке, обогнав по продажам Apple. По итогам мая китайская компания контролировала 16% глобального рынка, Apple – 15%. В спину им дышит китайский Xiaomi с 14% глобального рынка, свидетельствует статистика консалтинговой компании Counterpoint.На сегодня OPPOявляется вторым по величине в мире поставщиком смартфонов, уступая лишь Samsung. В Counterpoint уверены, что "у OPPO есть все возможности сменить Huawei "на посту" доминирующего китайского бренда".Аналитики напоминают, что Huawei страдает от дефицита компьютерных чипов, после введенных США ограничений на поставки полупроводников для нее. По прогнозам экспертов, дефицит возможно будет удовлетворить не ранее 2022 года, лишь после того как корпорация запустит в массовое производство чипы собственной разработки.

https://ria.ru/20210721/xiaomi-1742174253.html

европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, европа, китай, xiaomi inc