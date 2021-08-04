https://ria.ru/20210804/shtrafy-1744362338.html

Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД

Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД - РИА Новости, 04.08.2021

Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД

Сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дороге при помощи "скрытого" патрулирования, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:17

2021-08-04T16:17

2021-08-04T19:00

общество

михаил черников

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дороге при помощи "скрытого" патрулирования, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники.Для этого инспекторы используют машины без опознавательных знаков, хотя и остаются в служебной форме.Заметив несоблюдение ПДД, они передают информацию дежурящим в округе патрулям. При этом автомобили они останавливают только в крайнем случае, например при риске аварии.Преимущество такого метода в том, что "скрытый" патруль может близко подъехать к машине и зафиксировать нарушение, при этом не выдав себя.Как уточнил собеседник издания, исключение составляет только превышение скорости — в автомобиле инспекторов нет специального оборудования. Однако сотрудники ГИБДД могут проверить долги по штрафам.Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что "скрытый" контроль нацелен на выявление "мажоров" и "неадекватов", агрессивно ведущих себя на дороге и играющих в "шашечки".

https://ria.ru/20210702/tekhosmotr-1739592260.html

https://ria.ru/20210728/moshennichestvo-1743186014.html

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2021

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общество, михаил черников