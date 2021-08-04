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Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД
Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД - РИА Новости, 04.08.2021
Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД
Сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дороге при помощи "скрытого" патрулирования, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:17
2021-08-04T19:00
общество
михаил черников
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дороге при помощи "скрытого" патрулирования, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники.Для этого инспекторы используют машины без опознавательных знаков, хотя и остаются в служебной форме.Заметив несоблюдение ПДД, они передают информацию дежурящим в округе патрулям. При этом автомобили они останавливают только в крайнем случае, например при риске аварии.Преимущество такого метода в том, что "скрытый" патруль может близко подъехать к машине и зафиксировать нарушение, при этом не выдав себя.Как уточнил собеседник издания, исключение составляет только превышение скорости — в автомобиле инспекторов нет специального оборудования. Однако сотрудники ГИБДД могут проверить долги по штрафам.Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что "скрытый" контроль нацелен на выявление "мажоров" и "неадекватов", агрессивно ведущих себя на дороге и играющих в "шашечки".
https://ria.ru/20210702/tekhosmotr-1739592260.html
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общество, михаил черников
16:17 04.08.2021 (обновлено: 19:00 04.08.2021)
 
Автомобилистов предупредили о "скрытых" патрулях ГИБДД

Autonews: ГИБДД стала чаще проводить "скрытое" патрулирование для выявления нарушителей на дорогах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД стали чаще бороться с нарушителями на дороге при помощи "скрытого" патрулирования, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники.
Для этого инспекторы используют машины без опознавательных знаков, хотя и остаются в служебной форме.
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Заметив несоблюдение ПДД, они передают информацию дежурящим в округе патрулям. При этом автомобили они останавливают только в крайнем случае, например при риске аварии.
Преимущество такого метода в том, что "скрытый" патруль может близко подъехать к машине и зафиксировать нарушение, при этом не выдав себя.

"Непристегнутый ремень, использование телефона во время движения, непропуск пешехода на нерегулируемой "зебре" и другие", — рассказал источник портала.

Как уточнил собеседник издания, исключение составляет только превышение скорости — в автомобиле инспекторов нет специального оборудования. Однако сотрудники ГИБДД могут проверить долги по штрафам.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что "скрытый" контроль нацелен на выявление "мажоров" и "неадекватов", агрессивно ведущих себя на дороге и играющих в "шашечки".
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