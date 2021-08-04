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Туризм
https://ria.ru/20210804/shri-lanka-1744296377.html
Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку
Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку - РИА Новости, 04.08.2021
Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку
В зимнем сезоне число прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой увеличится до двух-трех в неделю, сообщает "Турпром". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:13
2021-08-04T12:13
туризм
александр нерадько
шри-ланка
коломбо
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В зимнем сезоне число прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой увеличится до двух-трех в неделю, сообщает "Турпром".Такое решение было принято в результате встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с главой управления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадасадом Упулом Гангнатхой. Предполагается, что осуществлять перевозки будет "Аэрофлот".Полеты в Шри-Ланку возобновились 31 июля, однако пока что туда летает всего одна авиакомпания – SriLankan Airlines — и раз в неделю, по субботам. Рейсы отправляются из Москвы в Коломбо в 19:15 с прибытием в 06:05, а обратно — в 22:20 с возвращением в столицу в 04:30.Уточняется, что на данный момент стоимость семидневного тура в четырехзвездочный отель Шри-Ланки начинается от 130 тысяч рублей на двоих.
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александр нерадько, шри-ланка, коломбо, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм, россия, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
12:13 04.08.2021
 

Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку

CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman / Золотой храм
Золотой храм - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В зимнем сезоне число прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой увеличится до двух-трех в неделю, сообщает "Турпром".
Такое решение было принято в результате встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с главой управления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадасадом Упулом Гангнатхой. Предполагается, что осуществлять перевозки будет "Аэрофлот".
Полеты в Шри-Ланку возобновились 31 июля, однако пока что туда летает всего одна авиакомпания – SriLankan Airlines — и раз в неделю, по субботам. Рейсы отправляются из Москвы в Коломбо в 19:15 с прибытием в 06:05, а обратно — в 22:20 с возвращением в столицу в 04:30.
Уточняется, что на данный момент стоимость семидневного тура в четырехзвездочный отель Шри-Ланки начинается от 130 тысяч рублей на двоих.
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ТуризмАлександр НерадькоШри-ЛанкаКоломбоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотНовости - ТуризмРоссиятуристыТуризмкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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