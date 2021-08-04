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Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку

Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку - РИА Новости, 04.08.2021

Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку

В зимнем сезоне число прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой увеличится до двух-трех в неделю, сообщает "Турпром". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:13

2021-08-04T12:13

2021-08-04T12:13

туризм

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шри-ланка

коломбо

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аэрофлот

новости - туризм

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В зимнем сезоне число прямых рейсов между Россией и Шри-Ланкой увеличится до двух-трех в неделю, сообщает "Турпром".Такое решение было принято в результате встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с главой управления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадасадом Упулом Гангнатхой. Предполагается, что осуществлять перевозки будет "Аэрофлот".Полеты в Шри-Ланку возобновились 31 июля, однако пока что туда летает всего одна авиакомпания – SriLankan Airlines — и раз в неделю, по субботам. Рейсы отправляются из Москвы в Коломбо в 19:15 с прибытием в 06:05, а обратно — в 22:20 с возвращением в столицу в 04:30.Уточняется, что на данный момент стоимость семидневного тура в четырехзвездочный отель Шри-Ланки начинается от 130 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20210804/otdykh-1744277300.html

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