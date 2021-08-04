https://ria.ru/20210804/shoygu-1744259204.html

Шойгу прокомментировал предложение возглавить федеральную часть списка ЕР

Шойгу прокомментировал предложение возглавить федеральную часть списка ЕР - РИА Новости, 04.08.2021

Шойгу прокомментировал предложение возглавить федеральную часть списка ЕР

Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием сделанное ему президентом РФ Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии "Единая РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:27

2021-08-04T01:27

2021-08-04T01:27

политика

москва

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

сергей лавров

коммунарка (москва)

анна кузнецова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием сделанное ему президентом РФ Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре нынешнего года выборах в Госдуму."Единая Россия" на съезде, прошедшем в июне, утвердила свои предвыборные списки. В общефедеральную часть списка ЕР по предложению Путина, помимо Шойгу, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.В интервью газете "Комсомольская правда" на вопрос, почему Шойгу согласился возглавить список, глава военного ведомства ответил, что согласия не требовалось."Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое", - добавил Шойгу. "Наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции", - сказал министр обороны.По словам Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, "объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан".

https://ria.ru/20210713/kuznetsova-1741020068.html

https://ria.ru/20210619/protsenko-1737728010.html

москва

коммунарка (москва)

россия

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политика, москва, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия, денис проценко