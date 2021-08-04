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Шойгу прокомментировал предложение возглавить федеральную часть списка ЕР
Шойгу прокомментировал предложение возглавить федеральную часть списка ЕР - РИА Новости, 04.08.2021
Шойгу прокомментировал предложение возглавить федеральную часть списка ЕР
Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием сделанное ему президентом РФ Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии "Единая РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:27
2021-08-04T01:27
политика
москва
единая россия
госдума рф
общероссийский народный фронт
сергей лавров
коммунарка (москва)
анна кузнецова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием сделанное ему президентом РФ Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре нынешнего года выборах в Госдуму."Единая Россия" на съезде, прошедшем в июне, утвердила свои предвыборные списки. В общефедеральную часть списка ЕР по предложению Путина, помимо Шойгу, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.В интервью газете "Комсомольская правда" на вопрос, почему Шойгу согласился возглавить список, глава военного ведомства ответил, что согласия не требовалось."Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое", - добавил Шойгу. "Наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции", - сказал министр обороны.По словам Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, "объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан".
https://ria.ru/20210713/kuznetsova-1741020068.html
https://ria.ru/20210619/protsenko-1737728010.html
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политика, москва, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия, денис проценко
01:27 04.08.2021
 
Шойгу прокомментировал предложение возглавить федеральную часть списка ЕР

Шойгу назвал высочайшим доверием предложение возглавить федеральную часть списка "Единой России"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием сделанное ему президентом РФ Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре нынешнего года выборах в Госдуму.
"Единая Россия" на съезде, прошедшем в июне, утвердила свои предвыборные списки. В общефедеральную часть списка ЕР по предложению Путина, помимо Шойгу, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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В интервью газете "Комсомольская правда" на вопрос, почему Шойгу согласился возглавить список, глава военного ведомства ответил, что согласия не требовалось.

"Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде "Единой России" и сказал", - пояснил Шойгу.

"Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое", - добавил Шойгу. "Наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции", - сказал министр обороны.
По словам Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, "объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан".
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ПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФОбщероссийский народный фронтСергей ЛавровКоммунарка (Москва)Анна КузнецоваРоссияДенис Проценко
 
 
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