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Новости Подмосковья
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Свыше 700 многоквартирных домов отремонтируют до конца года в Подмосковье
Свыше 700 многоквартирных домов отремонтируют до конца года в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2021
Свыше 700 многоквартирных домов отремонтируют до конца года в Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявило о планах отремонтировать до конца года фасады 600 многоквартирных домов. Всего с начала года в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:55
2021-08-04T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявило о планах отремонтировать до конца года фасады 600 многоквартирных домов. Всего с начала года в рамках региональной программы капремонта приведено в надлежащий вид 120 фасадов. Об этом сообщил телеканал "360".Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский обратил внимание на то, что архитектурная концепция разрабатывается по каждому дому, где предполагается ремонт фасада. Отмечается, что в ходе работ применяются современные технологии утепления, а материалыобладают негорючими свойствами. Используются три типа: с применением тонкого наружного слоя, бескаркасная система и навесной фасад."Применяемые технологии утепления фасадов не только повышают энергетический класс зданий, но и поддерживают в помещениях круглогодично комфортный климат и температуру воздуха", – подчеркнул гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.Программа капремонтастартовала в Подмосковье в 2014 году. В нее включили свыше 44 тысяч многоквартирных домов.
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московская область (подмосковье)
16:55 04.08.2021
 

Свыше 700 многоквартирных домов отремонтируют до конца года в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявило о планах отремонтировать до конца года фасады 600 многоквартирных домов. Всего с начала года в рамках региональной программы капремонта приведено в надлежащий вид 120 фасадов. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский обратил внимание на то, что архитектурная концепция разрабатывается по каждому дому, где предполагается ремонт фасада. Отмечается, что в ходе работ применяются современные технологии утепления, а материалыобладают негорючими свойствами. Используются три типа: с применением тонкого наружного слоя, бескаркасная система и навесной фасад.
"Применяемые технологии утепления фасадов не только повышают энергетический класс зданий, но и поддерживают в помещениях круглогодично комфортный климат и температуру воздуха", – подчеркнул гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
Программа капремонтастартовала в Подмосковье в 2014 году. В нее включили свыше 44 тысяч многоквартирных домов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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