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Свыше 700 многоквартирных домов отремонтируют до конца года в Подмосковье
Свыше 700 многоквартирных домов отремонтируют до конца года в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2021
Свыше 700 многоквартирных домов отремонтируют до конца года в Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявило о планах отремонтировать до конца года фасады 600 многоквартирных домов. Всего с начала года в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:55
2021-08-04T16:55
2021-08-04T16:55
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявило о планах отремонтировать до конца года фасады 600 многоквартирных домов. Всего с начала года в рамках региональной программы капремонта приведено в надлежащий вид 120 фасадов. Об этом сообщил телеканал "360".Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский обратил внимание на то, что архитектурная концепция разрабатывается по каждому дому, где предполагается ремонт фасада. Отмечается, что в ходе работ применяются современные технологии утепления, а материалыобладают негорючими свойствами. Используются три типа: с применением тонкого наружного слоя, бескаркасная система и навесной фасад."Применяемые технологии утепления фасадов не только повышают энергетический класс зданий, но и поддерживают в помещениях круглогодично комфортный климат и температуру воздуха", – подчеркнул гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.Программа капремонтастартовала в Подмосковье в 2014 году. В нее включили свыше 44 тысяч многоквартирных домов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявило о планах отремонтировать до конца года фасады 600 многоквартирных домов. Всего с начала года в рамках региональной программы капремонта приведено в надлежащий вид 120 фасадов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский обратил внимание на то, что архитектурная концепция разрабатывается по каждому дому, где предполагается ремонт фасада. Отмечается, что в ходе работ применяются современные технологии утепления, а материалыобладают негорючими свойствами. Используются три типа: с применением тонкого наружного слоя, бескаркасная система и навесной фасад.
"Применяемые технологии утепления фасадов не только повышают энергетический класс зданий, но и поддерживают в помещениях круглогодично комфортный климат и температуру воздуха", – подчеркнул гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
Программа капремонтастартовала в Подмосковье в 2014 году. В нее включили свыше 44 тысяч многоквартирных домов.