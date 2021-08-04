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Ульяновская область
https://ria.ru/20210804/remont-1744352410.html
Более 100 км трасс отремонтировали в Ульяновской области в 2021 году
Более 100 км трасс отремонтировали в Ульяновской области в 2021 году - РИА Новости, 04.08.2021
Более 100 км трасс отремонтировали в Ульяновской области в 2021 году
Более 100 километров автотрасс уже отремонтировали в текущем году в Ульяновской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:22
2021-08-04T15:22
ульяновская область
общество
ульяновская область
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 4 авг – РИА Новости. Более 100 километров автотрасс уже отремонтировали в текущем году в Ульяновской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.На сегодняшний день выполнено 65% годового плана ремонта. Вопрос повышения безопасности на дорогах области держит на контроле губернатор Алексей Русских, говорится в сообщении.Для повышения безопасности дорожного движения на участках общей протяженностью около 1600 километров нанесли свежую горизонтальную разметку. В финальной стадии – установка дорожных знаков, устройство дополнительного барьерного ограждения и уличного освещения на 21 пешеходном переходе вблизи объектов социального назначения. Всего же в этом году в населенных пунктах региона будет освещено 57,4 километра дорог, говорится в сообщении.На трассе Димитровград-Тольятти, около поселка Новая Майна, до конца года появится метеостанция, которая позволит оперативно получать сведения о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия.
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общество, ульяновская область, алексей русских
15:22 04.08.2021
 

Более 100 км трасс отремонтировали в Ульяновской области в 2021 году

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 4 авг – РИА Новости. Более 100 километров автотрасс уже отремонтировали в текущем году в Ульяновской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На сегодняшний день выполнено 65% годового плана ремонта. Вопрос повышения безопасности на дорогах области держит на контроле губернатор Алексей Русских, говорится в сообщении.
"Основной объем дорожных работ в регионе проводится по нацпроекту БКД, на это направлено порядка 70% финансирования из областного дорожного фонда. Мы не только приводим в порядок проезжую часть, но и уделяем внимание безопасности дорожного движения, внедряем средства цифровизации. Всего в этом году приведем в нормативное состояние без малого 159 километров дорог. Уже завершены ремонтные работы на семи объектах, еще на 44 – продолжаются", - приводит пресс-служба слова и.о. регионального министра транспорта Евгения Лазарева.
Для повышения безопасности дорожного движения на участках общей протяженностью около 1600 километров нанесли свежую горизонтальную разметку. В финальной стадии – установка дорожных знаков, устройство дополнительного барьерного ограждения и уличного освещения на 21 пешеходном переходе вблизи объектов социального назначения. Всего же в этом году в населенных пунктах региона будет освещено 57,4 километра дорог, говорится в сообщении.
На трассе Димитровград-Тольятти, около поселка Новая Майна, до конца года появится метеостанция, которая позволит оперативно получать сведения о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия.
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