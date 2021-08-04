https://ria.ru/20210804/remont-1744352410.html

Более 100 км трасс отремонтировали в Ульяновской области в 2021 году

Более 100 км трасс отремонтировали в Ульяновской области в 2021 году - РИА Новости, 04.08.2021

Более 100 км трасс отремонтировали в Ульяновской области в 2021 году

Более 100 километров автотрасс уже отремонтировали в текущем году в Ульяновской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:22

2021-08-04T15:22

2021-08-04T15:22

ульяновская область

общество

ульяновская область

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 4 авг – РИА Новости. Более 100 километров автотрасс уже отремонтировали в текущем году в Ульяновской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.На сегодняшний день выполнено 65% годового плана ремонта. Вопрос повышения безопасности на дорогах области держит на контроле губернатор Алексей Русских, говорится в сообщении.Для повышения безопасности дорожного движения на участках общей протяженностью около 1600 километров нанесли свежую горизонтальную разметку. В финальной стадии – установка дорожных знаков, устройство дополнительного барьерного ограждения и уличного освещения на 21 пешеходном переходе вблизи объектов социального назначения. Всего же в этом году в населенных пунктах региона будет освещено 57,4 километра дорог, говорится в сообщении.На трассе Димитровград-Тольятти, около поселка Новая Майна, до конца года появится метеостанция, которая позволит оперативно получать сведения о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия.

https://ria.ru/20210730/konsultatsiya-1743646604.html

ульяновская область

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2021

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общество, ульяновская область, алексей русских