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Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты
Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты - РИА Новости, 04.08.2021
Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты
Санитарный пропуск во Франции не потребуется для посещения детских садов, школ и университетов, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:01
2021-08-04T21:01
2021-08-04T21:01
распространение коронавируса
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франция
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Санитарный пропуск во Франции не потребуется для посещения детских садов, школ и университетов, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Я буду предельно ясен насчёт санитарного пропуска… он будет обязательным и уже является обязательным для посещения определенных мероприятий, но для занятий, начиная от детского сада и заканчивая университетом, санитарный пропуск не потребуется", - заявил Макрон, отвечая на вопросы соотечественников в Instagram.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.
https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты
Президент Франции Макрон: COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты
ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости.
Санитарный пропуск во Франции
не потребуется для посещения детских садов, школ и университетов, заявил президент страны Эммануэль Макрон
.
"Я буду предельно ясен насчёт санитарного пропуска… он будет обязательным и уже является обязательным для посещения определенных мероприятий, но для занятий, начиная от детского сада и заканчивая университетом, санитарный пропуск не потребуется", - заявил Макрон, отвечая на вопросы соотечественников в Instagram.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.