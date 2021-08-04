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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/propuska-1744415452.html
Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты
Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты - РИА Новости, 04.08.2021
Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты
Санитарный пропуск во Франции не потребуется для посещения детских садов, школ и университетов, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:01
2021-08-04T21:01
распространение коронавируса
в мире
франция
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Санитарный пропуск во Франции не потребуется для посещения детских садов, школ и университетов, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Я буду предельно ясен насчёт санитарного пропуска… он будет обязательным и уже является обязательным для посещения определенных мероприятий, но для занятий, начиная от детского сада и заканчивая университетом, санитарный пропуск не потребуется", - заявил Макрон, отвечая на вопросы соотечественников в Instagram.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.
https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
21:01 04.08.2021
 
Во Франции COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты

Президент Франции Макрон: COVID-пропуск не будет распространяться на школы и университеты

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Санитарный пропуск во Франции не потребуется для посещения детских садов, школ и университетов, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"Я буду предельно ясен насчёт санитарного пропуска… он будет обязательным и уже является обязательным для посещения определенных мероприятий, но для занятий, начиная от детского сада и заканчивая университетом, санитарный пропуск не потребуется", - заявил Макрон, отвечая на вопросы соотечественников в Instagram.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 15:51Распространение коронавируса
Санитарные пропуска вступят в силу, несмотря на протесты, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.
Демонстрация в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 21:18Распространение коронавируса
Более 200 тысяч человек пришли на акции протеста во Франции
 
Распространение коронавирусаВ миреФранцияЭммануэль МакронКоронавирус COVID-19
 
 
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