https://ria.ru/20210804/priamure-1744273037.html

Орлов призвал обеспечить различные отрасли экономики местными кадрами

Орлов призвал обеспечить различные отрасли экономики местными кадрами - РИА Новости, 04.08.2021

Орлов призвал обеспечить различные отрасли экономики местными кадрами

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно обеспечить местными кадрами различные отрасли экономики региона и в первую очередь строительную... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:32

2021-08-04T08:32

2021-08-04T08:32

амурская область

общество

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно обеспечить местными кадрами различные отрасли экономики региона и в первую очередь строительную сферу, сильно пострадавшую от пандемии COVID-19 и нуждающуюся в 6 тысячах специалистов.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов провел заседание, где обсудили эффективность подготовки кадров для экономики области. Сейчас шесть профессиональных образовательных организаций готовят кадры для строительства в Приамурье, также в регионе работает Центр опережающей подготовки. Ежегодно выпускаются около 600 человек по 11 специальностям и 10 профессиям."Каждый отраслевой руководитель обязан сделать все, чтобы выпускники амурских профессиональных образовательных организаций были востребованы на рынке труда и, как следствие, трудоустроены. Этот вопрос будет на постоянном личном моем контроле. Сотрудничайте с работодателями, выясняйте их потребности, подстраивайте наше профессиональное образование под современные требования", - заявил Орлов на совещании, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что необходимо "в очередной раз проработать вопрос проведения демонстрационных экзаменов, вовлечение работодателей в структуру среднего профобразования" и дополнительные меры поддержки студентов и специалистов.По словам министра образования и науки Приамурья Светланы Яковлевой, мониторинг показал, что 67 заявленных работодателями профессий (арматурщик, бетонщик, стропальщик и подобные) не требуют профобразования, достаточно профподготовки в сжатые сроки. По 21 профессии из 67 заявленных, по словам Яковлевой, уже обучают в колледжах, ещё по 29 возможно обучение в колледжах."По остродефицитным профессиям на базе колледжей возможно осуществить профобучение работников предприятий. Кроме того, в рамках федерального проекта возможно переобучение безработных граждан или граждан, находящихся под риском увольнения по строительным направлениям подготовки", - цитирует правительство Яковлеву.Набор на обучение по строительным направлениям в 2021-2022 увеличен, созданы современные учебные мастерские по направлениям "Электромонтаж", "Сантехника и отопление", по направлению "Бетонные работы" мастерская создаётся. На демонстрационных экзаменах, которые в этом году прошли для 686 студентов колледжей, треть экспертов – работодатели.Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ на производственной практике участвуют в возведении школы на 1500 мест в Благовещенске."Потребность в кадрах нашей отрасли — порядка 6000 специалистов. Мы со своей стороны принимаем активное участие в привлечении кадров в строительную сферу. Встречаемся с выпускниками вузов и ссузов области на защите выпускных квалификационных работ, проводим информационные встречи со студентами и представителями строительных организаций региона, где разъясняем молодым людям перспективы труда на стройках региона", - цитирует правительство министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова.

https://ria.ru/20210804/transsib-1744270014.html

https://ria.ru/20210728/samolet-1743233264.html

https://ria.ru/20210727/pavodki-1743040068.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/proisshestviya-1742784398.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благовещенск, василий орлов (губернатор)