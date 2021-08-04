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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210804/priamure-1744273037.html
Орлов призвал обеспечить различные отрасли экономики местными кадрами
Орлов призвал обеспечить различные отрасли экономики местными кадрами - РИА Новости, 04.08.2021
Орлов призвал обеспечить различные отрасли экономики местными кадрами
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно обеспечить местными кадрами различные отрасли экономики региона и в первую очередь строительную... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:32
2021-08-04T08:32
амурская область
общество
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно обеспечить местными кадрами различные отрасли экономики региона и в первую очередь строительную сферу, сильно пострадавшую от пандемии COVID-19 и нуждающуюся в 6 тысячах специалистов.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов провел заседание, где обсудили эффективность подготовки кадров для экономики области. Сейчас шесть профессиональных образовательных организаций готовят кадры для строительства в Приамурье, также в регионе работает Центр опережающей подготовки. Ежегодно выпускаются около 600 человек по 11 специальностям и 10 профессиям."Каждый отраслевой руководитель обязан сделать все, чтобы выпускники амурских профессиональных образовательных организаций были востребованы на рынке труда и, как следствие, трудоустроены. Этот вопрос будет на постоянном личном моем контроле. Сотрудничайте с работодателями, выясняйте их потребности, подстраивайте наше профессиональное образование под современные требования", - заявил Орлов на совещании, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что необходимо "в очередной раз проработать вопрос проведения демонстрационных экзаменов, вовлечение работодателей в структуру среднего профобразования" и дополнительные меры поддержки студентов и специалистов.По словам министра образования и науки Приамурья Светланы Яковлевой, мониторинг показал, что 67 заявленных работодателями профессий (арматурщик, бетонщик, стропальщик и подобные) не требуют профобразования, достаточно профподготовки в сжатые сроки. По 21 профессии из 67 заявленных, по словам Яковлевой, уже обучают в колледжах, ещё по 29 возможно обучение в колледжах."По остродефицитным профессиям на базе колледжей возможно осуществить профобучение работников предприятий. Кроме того, в рамках федерального проекта возможно переобучение безработных граждан или граждан, находящихся под риском увольнения по строительным направлениям подготовки", - цитирует правительство Яковлеву.Набор на обучение по строительным направлениям в 2021-2022 увеличен, созданы современные учебные мастерские по направлениям "Электромонтаж", "Сантехника и отопление", по направлению "Бетонные работы" мастерская создаётся. На демонстрационных экзаменах, которые в этом году прошли для 686 студентов колледжей, треть экспертов – работодатели.Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ на производственной практике участвуют в возведении школы на 1500 мест в Благовещенске."Потребность в кадрах нашей отрасли — порядка 6000 специалистов. Мы со своей стороны принимаем активное участие в привлечении кадров в строительную сферу. Встречаемся с выпускниками вузов и ссузов области на защите выпускных квалификационных работ, проводим информационные встречи со студентами и представителями строительных организаций региона, где разъясняем молодым людям перспективы труда на стройках региона", - цитирует правительство министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова.
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общество, благовещенск, василий орлов (губернатор)
08:32 04.08.2021
 
Орлов призвал обеспечить различные отрасли экономики местными кадрами

Губернатор Василий Орлов: нужно обеспечить местными кадрами различные отрасли экономики региона

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно обеспечить местными кадрами различные отрасли экономики региона и в первую очередь строительную сферу, сильно пострадавшую от пандемии COVID-19 и нуждающуюся в 6 тысячах специалистов.
Как сообщает правительство Приамурья, Орлов провел заседание, где обсудили эффективность подготовки кадров для экономики области. Сейчас шесть профессиональных образовательных организаций готовят кадры для строительства в Приамурье, также в регионе работает Центр опережающей подготовки. Ежегодно выпускаются около 600 человек по 11 специальностям и 10 профессиям.
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"Каждый отраслевой руководитель обязан сделать все, чтобы выпускники амурских профессиональных образовательных организаций были востребованы на рынке труда и, как следствие, трудоустроены. Этот вопрос будет на постоянном личном моем контроле. Сотрудничайте с работодателями, выясняйте их потребности, подстраивайте наше профессиональное образование под современные требования", - заявил Орлов на совещании, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор добавил, что необходимо "в очередной раз проработать вопрос проведения демонстрационных экзаменов, вовлечение работодателей в структуру среднего профобразования" и дополнительные меры поддержки студентов и специалистов.
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По словам министра образования и науки Приамурья Светланы Яковлевой, мониторинг показал, что 67 заявленных работодателями профессий (арматурщик, бетонщик, стропальщик и подобные) не требуют профобразования, достаточно профподготовки в сжатые сроки. По 21 профессии из 67 заявленных, по словам Яковлевой, уже обучают в колледжах, ещё по 29 возможно обучение в колледжах.
"По остродефицитным профессиям на базе колледжей возможно осуществить профобучение работников предприятий. Кроме того, в рамках федерального проекта возможно переобучение безработных граждан или граждан, находящихся под риском увольнения по строительным направлениям подготовки", - цитирует правительство Яковлеву.
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Набор на обучение по строительным направлениям в 2021-2022 увеличен, созданы современные учебные мастерские по направлениям "Электромонтаж", "Сантехника и отопление", по направлению "Бетонные работы" мастерская создаётся. На демонстрационных экзаменах, которые в этом году прошли для 686 студентов колледжей, треть экспертов – работодатели.
Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ на производственной практике участвуют в возведении школы на 1500 мест в Благовещенске.
"Потребность в кадрах нашей отрасли — порядка 6000 специалистов. Мы со своей стороны принимаем активное участие в привлечении кадров в строительную сферу. Встречаемся с выпускниками вузов и ссузов области на защите выпускных квалификационных работ, проводим информационные встречи со студентами и представителями строительных организаций региона, где разъясняем молодым людям перспективы труда на стройках региона", - цитирует правительство министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова.
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