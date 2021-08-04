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Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в Самару
Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в Самару - РИА Новости, 04.08.2021
Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в Самару
Двое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись самолетом в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:57
2021-08-04T19:57
в мире
турция
самарская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
курумоч (аэропорт)
дтп с российскими туристами в турции
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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись самолетом в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."В среду, 4 августа, в аэропорту "Курумоч" приземлился самолет с двумя пострадавшими в ДТП в Турции", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что к их прилету на месте работали представители оперштаба, созданного по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В правительстве региона добавили, что состояние пострадавших стабильное, удовлетворительное, в первую очередь, им оказали психологическую и медицинскую помощь. После осмотра врачей было принято решение, что для более глубокого и детального анализа прибывших нужно госпитализировать и провести дополнительные обследования в областной больнице.Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили журналистам, что в больницах остаются шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян. Туристы, которых во вторник выписали из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора, двое россиян уже вылетели домой, еще 10 вылетают в среду.
https://ria.ru/20210804/dtp-1744314198.html
https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html
турция
самарская область
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в мире, турция, самарская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), курумоч (аэропорт), дтп с российскими туристами в турции
19:57 04.08.2021
 
Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в Самару

Правительство Самарской области сообщило о возвращении двоих пострадавших в ДТП в Турции россиян

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись самолетом в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.
Место ДТП с автобусом с российскими туристами в Турции. Кадр видео очевидца
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"В среду, 4 августа, в аэропорту "Курумоч" приземлился самолет с двумя пострадавшими в ДТП в Турции", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что к их прилету на месте работали представители оперштаба, созданного по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В правительстве региона добавили, что состояние пострадавших стабильное, удовлетворительное, в первую очередь, им оказали психологическую и медицинскую помощь. После осмотра врачей было принято решение, что для более глубокого и детального анализа прибывших нужно госпитализировать и провести дополнительные обследования в областной больнице.
Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили журналистам, что в больницах остаются шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян. Туристы, которых во вторник выписали из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора, двое россиян уже вылетели домой, еще 10 вылетают в среду.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
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В миреТурцияСамарская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Курумоч (аэропорт)ДТП с российскими туристами в Турции
 
 
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