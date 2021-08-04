https://ria.ru/20210804/postradavshie-1744408427.html

Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в Самару

Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в Самару - РИА Новости, 04.08.2021

Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в Самару

Двое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись самолетом в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:57

2021-08-04T19:57

2021-08-04T19:57

в мире

турция

самарская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

курумоч (аэропорт)

дтп с российскими туристами в турции

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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись самолетом в Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."В среду, 4 августа, в аэропорту "Курумоч" приземлился самолет с двумя пострадавшими в ДТП в Турции", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что к их прилету на месте работали представители оперштаба, созданного по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В правительстве региона добавили, что состояние пострадавших стабильное, удовлетворительное, в первую очередь, им оказали психологическую и медицинскую помощь. После осмотра врачей было принято решение, что для более глубокого и детального анализа прибывших нужно госпитализировать и провести дополнительные обследования в областной больнице.Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили журналистам, что в больницах остаются шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян. Туристы, которых во вторник выписали из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора, двое россиян уже вылетели домой, еще 10 вылетают в среду.

https://ria.ru/20210804/dtp-1744314198.html

https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html

турция

самарская область

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2021

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в мире, турция, самарская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), курумоч (аэропорт), дтп с российскими туристами в турции