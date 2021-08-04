В Калининграде экс-полицейский получил одиннадцать лет колонии за взятки
В Калининграде экс-полицейский получил одиннадцать лет колонии за взятки
КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Суд приговорил бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Калининградской области к 11 годам колонии и штрафу в 8 миллионов рублей, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.
Суд установил, что в 2018 году подсудимый инициировал оперативно-розыскную деятельность в отношении общества с ограниченной ответственностью из-за возможного уклонения от уплаты налогов и собирался получить от руководителя ООО взятку в 50 тысяч евро за прекращение действий. Он обещал не направлять результаты своей деятельности в органы предварительного расследования для проверки и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Сотрудники УФСБ задержали посредника при передаче экс-полицейскому 1,3 миллиона рублей.
Кроме того, в декабре 2018 года подсудимый передал сотруднику управления по экономической безопасности и противодействию коррупции взятку в 25 тысяч рублей за бездействие.
"Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 11 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.
Бывшего полицейского обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере).