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В Калининграде экс-полицейский получил одиннадцать лет колонии за взятки
В Калининграде экс-полицейский получил одиннадцать лет колонии за взятки - РИА Новости, 04.08.2021
В Калининграде экс-полицейский получил одиннадцать лет колонии за взятки
Суд приговорил бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Калининградской области к 11 годам колонии и штрафу в 8 миллионов... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:24
2021-08-04T20:24
происшествия
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Суд приговорил бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Калининградской области к 11 годам колонии и штрафу в 8 миллионов рублей, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.Суд установил, что в 2018 году подсудимый инициировал оперативно-розыскную деятельность в отношении общества с ограниченной ответственностью из-за возможного уклонения от уплаты налогов и собирался получить от руководителя ООО взятку в 50 тысяч евро за прекращение действий. Он обещал не направлять результаты своей деятельности в органы предварительного расследования для проверки и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Сотрудники УФСБ задержали посредника при передаче экс-полицейскому 1,3 миллиона рублей.Кроме того, в декабре 2018 года подсудимый передал сотруднику управления по экономической безопасности и противодействию коррупции взятку в 25 тысяч рублей за бездействие.Бывшего полицейского обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере).
https://ria.ru/20210731/samara-1743753458.html
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происшествия, калининградская область, россия
20:24 04.08.2021
 
В Калининграде экс-полицейский получил одиннадцать лет колонии за взятки

В Калининграде экс-полицейский получил одиннадцать лет колонии за взятки

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЛИНИНГРАД, 4 авг - РИА Новости. Суд приговорил бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Калининградской области к 11 годам колонии и штрафу в 8 миллионов рублей, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.
Суд установил, что в 2018 году подсудимый инициировал оперативно-розыскную деятельность в отношении общества с ограниченной ответственностью из-за возможного уклонения от уплаты налогов и собирался получить от руководителя ООО взятку в 50 тысяч евро за прекращение действий. Он обещал не направлять результаты своей деятельности в органы предварительного расследования для проверки и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Сотрудники УФСБ задержали посредника при передаче экс-полицейскому 1,3 миллиона рублей.
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Кроме того, в декабре 2018 года подсудимый передал сотруднику управления по экономической безопасности и противодействию коррупции взятку в 25 тысяч рублей за бездействие.
"Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 11 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.
Бывшего полицейского обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере).
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