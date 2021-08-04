https://ria.ru/20210804/podmoskove-1744357099.html

День картофельного поля пройдет в Подмосковье 6 августа

День картофельного поля пройдет в Подмосковье 6 августа - РИА Новости, 04.08.2021

День картофельного поля пройдет в Подмосковье 6 августа

В деревне Бунятино на территории Яхромской поймы Дмитровского городского округа Подмосковья 6 августа планируется проведение Дня картофельного Поля, сообщает... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:48

2021-08-04T15:48

2021-08-04T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_49:0:3496:1939_1920x0_80_0_0_a80bc163161e17638719d990f2799996.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В деревне Бунятино на территории Яхромской поймы Дмитровского городского округа Подмосковья 6 августа планируется проведение Дня картофельного Поля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Мероприятие будет проходить вблизи самого крупного производителя картофеля, в центре картофелеводства Подмосковья. Выставка в открытом поле станет платформой для профессионалов отрасли. Она охватит всю производственную цепочку, начиная с выбора сортов картофеля, техники и технологий для посадки, выращивания и уборки до очистки, транспортировки, погрузки, переработки и хранения овоща", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.В сообщении отмечается, что организатором Дня картофельного Поля выступает подмосковное предприятие "Дмитровские овощи" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По словам министра, параллельно будут идти работы на стендах, обсуждение и презентации новых технологических и технических решений компаний-участниц, общение с представителями Картофельного Союза России."Любой желающий сможет принять участие в турнире по скоростной очистке картофеля, а также технических и технологических викторинах и конкурсах по теме картофелеводства", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20210803/arbuzy-1744296551.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)