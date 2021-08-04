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https://ria.ru/20210804/podmoskove-1744357099.html
День картофельного поля пройдет в Подмосковье 6 августа
День картофельного поля пройдет в Подмосковье 6 августа - РИА Новости, 04.08.2021
День картофельного поля пройдет в Подмосковье 6 августа
В деревне Бунятино на территории Яхромской поймы Дмитровского городского округа Подмосковья 6 августа планируется проведение Дня картофельного Поля, сообщает... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:48
2021-08-04T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В деревне Бунятино на территории Яхромской поймы Дмитровского городского округа Подмосковья 6 августа планируется проведение Дня картофельного Поля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Мероприятие будет проходить вблизи самого крупного производителя картофеля, в центре картофелеводства Подмосковья. Выставка в открытом поле станет платформой для профессионалов отрасли. Она охватит всю производственную цепочку, начиная с выбора сортов картофеля, техники и технологий для посадки, выращивания и уборки до очистки, транспортировки, погрузки, переработки и хранения овоща", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.В сообщении отмечается, что организатором Дня картофельного Поля выступает подмосковное предприятие "Дмитровские овощи" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.По словам министра, параллельно будут идти работы на стендах, обсуждение и презентации новых технологических и технических решений компаний-участниц, общение с представителями Картофельного Союза России."Любой желающий сможет принять участие в турнире по скоростной очистке картофеля, а также технических и технологических викторинах и конкурсах по теме картофелеводства", - следует из сообщения.
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московская область (подмосковье)
15:48 04.08.2021
 

День картофельного поля пройдет в Подмосковье 6 августа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В деревне Бунятино на территории Яхромской поймы Дмитровского городского округа Подмосковья 6 августа планируется проведение Дня картофельного Поля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Мероприятие будет проходить вблизи самого крупного производителя картофеля, в центре картофелеводства Подмосковья. Выставка в открытом поле станет платформой для профессионалов отрасли. Она охватит всю производственную цепочку, начиная с выбора сортов картофеля, техники и технологий для посадки, выращивания и уборки до очистки, транспортировки, погрузки, переработки и хранения овоща", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
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В сообщении отмечается, что организатором Дня картофельного Поля выступает подмосковное предприятие "Дмитровские овощи" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В рамках Дня Поля планируется демонстрация опытных делянок сортов картофеля семенных компаний, производителей средств защиты растений и удобрений. Также гостей и участников ждёт показ в поле технических новинок, обзорная экскурсия по полям агрофирмы "Бунятино" с посещением производственной площадки по хранению и переработке овощей и картофеля", - отметил Воскресенский.
По словам министра, параллельно будут идти работы на стендах, обсуждение и презентации новых технологических и технических решений компаний-участниц, общение с представителями Картофельного Союза России.
"Любой желающий сможет принять участие в турнире по скоростной очистке картофеля, а также технических и технологических викторинах и конкурсах по теме картофелеводства", - следует из сообщения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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