https://ria.ru/20210804/pivovarov-1744383770.html

Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста

Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста - РИА Новости, 04.08.2021

Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста

Суд в Краснодаре отказал экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову в удовлетворении жалобы на продление срока ареста, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:55

2021-08-04T17:55

2021-08-04T17:55

происшествия

сша

краснодар

михаил ходорковский

краснодарский краевой суд

генеральная прокуратура рф

госдума рф

андрей пивоваров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735254186_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_d31d8ba18189efe9ab4bc3fa0023fdb2.jpg

КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Суд в Краснодаре отказал экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову в удовлетворении жалобы на продление срока ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Валявский.В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести. Адвокаты пытаются параллельно обжаловать как арест, так и его продление."Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на продление меры пресечения в виде заключения под стражу Пивоварову Андрею. Суд оставил Андрея под стражей, в удовлетворении жалобы адвокатов отказал. Процесс проходил в закрытом режиме, слушателей не допустили в зал судебного заседания - суд мотивировал своё решение тайной следствия…. Защита намерена обжаловать данное решение суда в Четвёртый кассационный суд", - сказал Валявский.По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).В середине июля Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210717/pivovarov-1741680434.html

https://ria.ru/20210601/pivovarov-1735166873.html

сша

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, краснодар, михаил ходорковский, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф, госдума рф, андрей пивоваров, россия