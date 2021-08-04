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Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста
Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста - РИА Новости, 04.08.2021
Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста
Суд в Краснодаре отказал экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову в удовлетворении жалобы на продление срока ареста, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:55
2021-08-04T17:55
происшествия
сша
краснодар
михаил ходорковский
краснодарский краевой суд
генеральная прокуратура рф
госдума рф
андрей пивоваров
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Суд в Краснодаре отказал экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову в удовлетворении жалобы на продление срока ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Валявский.В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести. Адвокаты пытаются параллельно обжаловать как арест, так и его продление."Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на продление меры пресечения в виде заключения под стражу Пивоварову Андрею. Суд оставил Андрея под стражей, в удовлетворении жалобы адвокатов отказал. Процесс проходил в закрытом режиме, слушателей не допустили в зал судебного заседания - суд мотивировал своё решение тайной следствия…. Защита намерена обжаловать данное решение суда в Четвёртый кассационный суд", - сказал Валявский.По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).В середине июля Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210717/pivovarov-1741680434.html
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происшествия, сша, краснодар, михаил ходорковский, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф, госдума рф, андрей пивоваров, россия
17:55 04.08.2021
 
Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста

Суд в Краснодаре отклонил жалобу экс-главы "Открытой России"* Пивоварова на продление ареста

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Суд в Краснодаре отказал экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову в удовлетворении жалобы на продление срока ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Валявский.
В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести. Адвокаты пытаются параллельно обжаловать как арест, так и его продление.
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"Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на продление меры пресечения в виде заключения под стражу Пивоварову Андрею. Суд оставил Андрея под стражей, в удовлетворении жалобы адвокатов отказал. Процесс проходил в закрытом режиме, слушателей не допустили в зал судебного заседания - суд мотивировал своё решение тайной следствия…. Защита намерена обжаловать данное решение суда в Четвёртый кассационный суд", - сказал Валявский.
По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).
В середине июля Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".
Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
ПроисшествияСШАКраснодарМихаил ХодорковскийКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФГосдума РФАндрей ПивоваровРоссия
 
 
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