Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста
Суд в Краснодаре отклонил жалобу экс-главы "Открытой России"* Пивоварова на продление ареста
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Суд в Краснодаре отказал экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову в удовлетворении жалобы на продление срока ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Валявский.
В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести. Адвокаты пытаются параллельно обжаловать как арест, так и его продление.
"Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на продление меры пресечения в виде заключения под стражу Пивоварову Андрею. Суд оставил Андрея под стражей, в удовлетворении жалобы адвокатов отказал. Процесс проходил в закрытом режиме, слушателей не допустили в зал судебного заседания - суд мотивировал своё решение тайной следствия…. Защита намерена обжаловать данное решение суда в Четвёртый кассационный суд", - сказал Валявский.
По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).
1 июня, 21:24ЕС обратился к России после задержания Пивоварова
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.