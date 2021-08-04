https://ria.ru/20210804/otstavka-1744350818.html

Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью

Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью - РИА Новости, 04.08.2021

Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал уйти в отставку главе курортного поселка Песчаное в Бахчисарайском районе, которая вопреки его указу разрешила работу... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:11

2021-08-04T15:11

2021-08-04T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал уйти в отставку главе курортного поселка Песчаное в Бахчисарайском районе, которая вопреки его указу разрешила работу общепита в ночное время.На заседании оперативного штаба в среду Аксенову доложили, что глава Песчановского сельского поселения превысила свои полномочия и своим распоряжением адресно разрешила местным общепитам работать после 23.00. После вмешательства прокуратуры распоряжение было отменено."У нас что, Песчаное – это отдельное государство, со своим языком и флагом? Направить обращение в прокуратуру по поводу проверки деятельности главы поселения. Там ситуация уже за грань вышла. Глава администрации уже сама принимает какие-то акты и меры. Провести полную проверку с привлечением всех служб. Рекомендую главе поселения написать заявление и уйти в отставку. Может не уходить, но тогда это будет сделано по следствию или по суду. Я гарантирую, что результат этот обеспечу и найду варианты отстранить данную персоналию от своих функциональных обязанностей", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.По его словам, жалобы на работу главы поселения поступают как от местного населения, так и от руководства Бахчисарайского района."Человек саботирует, не реагирует на обращения главы администрации. Какой-то нонсенс в этом Песчаном. Тихий ужас. Так не будет. Привести в чувства сил хватит", - сказал Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела за превышение полномочий должностными лицами с нанесением ущерба, в том числе системе здравоохранения."Я уже с хамами такими встречался неоднократно. Они до определенного момента хамят, потом приходят с повисшими ушами и просят прощение", - сказал глава республики.Он также потребовал через суд закрыть на 90 дней нарушающие указы о противокоронавирусных мерах кафе, бары и дискотеки на побережье, а учредителей - внести в "черный список" на получение господдержки.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.

https://ria.ru/20210804/turisty-1744340822.html

https://ria.ru/20210804/vaktsinatsiya-1744345843.html

https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744328512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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