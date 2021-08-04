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Названы самые популярные города для отдыха с детьми в бархатный сезон

Названы самые популярные города для отдыха с детьми в бархатный сезон - РИА Новости, 04.08.2021

Названы самые популярные города для отдыха с детьми в бархатный сезон

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города России и не только пользуются у туристов наибольшим спросом на бархатный сезон, сообщает TVIL.RU. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:17

2021-08-04T19:17

2021-08-04T19:29

туризм

санкт-петербург

кисловодск

воронеж

ростов-на-дону

евпатория

саратов

сочи

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города России и не только пользуются у туристов наибольшим спросом на бархатный сезон, сообщает TVIL.RU.Лидируют по популярности Евпатория и Сочи. Это самые востребованные направления для отпуска с детьми на Черноморском побережье в начале осени. Также в списке есть абхазская Гагра.Из не морских направлений в рейтинг попали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Воронеж, Нижний Новгород, Москва и Саратов.Список составляли на основании данных бронирований жилья для отдыха с детьми на сентябрь и октябрь 2021 года.По статистике сервиса, туристы планируют отдых всей семьей в "бархатный сезон" протяженностью от одной до двенадцати ночей и в среднем тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

кисловодск

воронеж

ростов-на-дону

евпатория

саратов

сочи

москва

нижний новгород

гагра

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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