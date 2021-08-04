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Туризм
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Названы самые популярные города для отдыха с детьми в бархатный сезон
Названы самые популярные города для отдыха с детьми в бархатный сезон - РИА Новости, 04.08.2021
Названы самые популярные города для отдыха с детьми в бархатный сезон
Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города России и не только пользуются у туристов наибольшим спросом на бархатный сезон, сообщает TVIL.RU. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:17
2021-08-04T19:29
туризм
санкт-петербург
кисловодск
воронеж
ростов-на-дону
евпатория
саратов
сочи
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города России и не только пользуются у туристов наибольшим спросом на бархатный сезон, сообщает TVIL.RU.Лидируют по популярности Евпатория и Сочи. Это самые востребованные направления для отпуска с детьми на Черноморском побережье в начале осени. Также в списке есть абхазская Гагра.Из не морских направлений в рейтинг попали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Воронеж, Нижний Новгород, Москва и Саратов.Список составляли на основании данных бронирований жилья для отдыха с детьми на сентябрь и октябрь 2021 года.По статистике сервиса, туристы планируют отдых всей семьей в "бархатный сезон" протяженностью от одной до двенадцати ночей и в среднем тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — в Санкт-Петербурге.
санкт-петербург
кисловодск
воронеж
ростов-на-дону
евпатория
саратов
сочи
москва
нижний новгород
гагра
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санкт-петербург, кисловодск, воронеж, ростов-на-дону, евпатория, саратов, сочи, москва, нижний новгород, новости - туризм, гагра, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
19:17 04.08.2021 (обновлено: 19:29 04.08.2021)
 

Названы самые популярные города для отдыха с детьми в бархатный сезон

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, какие города России и не только пользуются у туристов наибольшим спросом на бархатный сезон, сообщает TVIL.RU.
Лидируют по популярности Евпатория и Сочи. Это самые востребованные направления для отпуска с детьми на Черноморском побережье в начале осени. Также в списке есть абхазская Гагра.
Из не морских направлений в рейтинг попали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Воронеж, Нижний Новгород, Москва и Саратов.
Список составляли на основании данных бронирований жилья для отдыха с детьми на сентябрь и октябрь 2021 года.
По статистике сервиса, туристы планируют отдых всей семьей в "бархатный сезон" протяженностью от одной до двенадцати ночей и в среднем тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — в Санкт-Петербурге.
 
ТуризмСанкт-ПетербургКисловодскВоронежРостов-на-ДонуЕвпаторияСаратовСочиМоскваНижний НовгородНовости - ТуризмГаграТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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