https://ria.ru/20210804/obmolot-1744328135.html

В Тюменской области 22 хозяйства приступили к обмолоту зерновых

В Тюменской области 22 хозяйства приступили к обмолоту зерновых - РИА Новости, 04.08.2021

В Тюменской области 22 хозяйства приступили к обмолоту зерновых

В Тюменской области уже 22 хозяйства области приступили к обмолоту зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на неблагоприятные климатические условия,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:32

2021-08-04T13:32

2021-08-04T13:32

тюменская область

экономика

ишимский район

тюменская область

казанский район

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ТЮМЕНЬ, 4 авг – РИА Новости. В Тюменской области уже 22 хозяйства области приступили к обмолоту зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на неблагоприятные климатические условия, сложившиеся в этом году, показатели урожайности сельскохозяйственных культур находятся на достойном уровне. Так, на 3 августа обмолочено более 8 тысяч гектар. Валовой сбор — 13,9 тысячи тонн при урожайности 16 центнеров с гектара. Уборка озимых ведется в Абатском, Бердюжском, Исетском, Ишимском, Казанском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе. Упоровский район приступил также к обмолоту яровых зерновых культур, овес обмолочен на площади 1,3 тысячи гектаров, валовой сбор 1800 тонн, при урожайности 13 центнеров с гектара. Также в районах ведется работа по подготовке посевов зерновых и зернобобовых культур к обмолоту.В Казанском районе ООО "Агрокомплекс "Маяк" приступили к обмолоту гороха, на начало текущей недели убрано 900 гектаров, валовой сбор составил 1000 тонн при урожайности 11 центнеров с гектара. Продолжается уборка гороха и в Ишимском районе.Активными темпами идет и уборка овощей и картофеля. Так, хозяйства Тюменского и Упоровского районов убрали 58 гектаров картофеля, собрав при этом более 2200 тонн. В трех районах области также убрано 52 гектара овощей открытого грунта. В основном это капуста и свекла. Валовой сбор - 2,5 тысячи тонн, таким образом аграрии показывают высокую урожайность овощей - 489 центнеров с гектара.

https://ria.ru/20210728/podderzhka-1743280116.html

ишимский район

тюменская область

казанский район

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экономика, ишимский район, тюменская область, казанский район