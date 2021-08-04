https://ria.ru/20210804/novikov-1744414875.html

В Госдуме ответили на заявление ОБСЕ об отказе наблюдать за выборами

В Госдуме ответили на заявление ОБСЕ об отказе наблюдать за выборами - РИА Новости, 04.08.2021

В Госдуме ответили на заявление ОБСЕ об отказе наблюдать за выборами

Отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму, возможно, говорит о том, что на Западе готовятся заявления о непризнании выборов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T20:55

2021-08-04T20:55

2021-08-04T20:55

политика

госдума рф

дмитрий новиков

россия

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму, возможно, говорит о том, что на Западе готовятся заявления о непризнании выборов, сообщил РИА Новости замглавы комитета ГД по международным делам, зампред КПРФ Дмитрий Новиков.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ готова сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ, несмотря на решение бюро не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, и принимать советы в случае нарушений.По словам Новикова, 1 июня на встрече руководства фракции КПРФ в Госдуме с заместителем руководителя департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Ульви Ахундлу проговаривались ожидания вероятных ограничений по допуску наблюдателей на выборы в ГД из-за пандемии коронавируса. "Они говорили об этом. Точно знаю, что там есть люди, готовые приехать", - отметил он."Такое решение (отказ ОБСЕ присылать наблюдателей), возможно, говорит о том, что в будущем появятся заявления о непризнании выборов в Госдуму. Вероятно, будет оказываться давление разными структурами (Запада на Россию)", - сказал Новиков.По его словам, у КПРФ как у оппозиционной партии есть свои претензии к организации выборного процесса, но она не действует в похожем ключе.

https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html

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политика, госдума рф, дмитрий новиков, россия