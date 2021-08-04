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В Госдуме ответили на заявление ОБСЕ об отказе наблюдать за выборами
В Госдуме ответили на заявление ОБСЕ об отказе наблюдать за выборами - РИА Новости, 04.08.2021
В Госдуме ответили на заявление ОБСЕ об отказе наблюдать за выборами
Отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму, возможно, говорит о том, что на Западе готовятся заявления о непризнании выборов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:55
2021-08-04T20:55
политика
госдума рф
дмитрий новиков
россия
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму, возможно, говорит о том, что на Западе готовятся заявления о непризнании выборов, сообщил РИА Новости замглавы комитета ГД по международным делам, зампред КПРФ Дмитрий Новиков.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ готова сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ, несмотря на решение бюро не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, и принимать советы в случае нарушений.По словам Новикова, 1 июня на встрече руководства фракции КПРФ в Госдуме с заместителем руководителя департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Ульви Ахундлу проговаривались ожидания вероятных ограничений по допуску наблюдателей на выборы в ГД из-за пандемии коронавируса. "Они говорили об этом. Точно знаю, что там есть люди, готовые приехать", - отметил он."Такое решение (отказ ОБСЕ присылать наблюдателей), возможно, говорит о том, что в будущем появятся заявления о непризнании выборов в Госдуму. Вероятно, будет оказываться давление разными структурами (Запада на Россию)", - сказал Новиков.По его словам, у КПРФ как у оппозиционной партии есть свои претензии к организации выборного процесса, но она не действует в похожем ключе.
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политика, госдума рф, дмитрий новиков, россия
20:55 04.08.2021
 
В Госдуме ответили на заявление ОБСЕ об отказе наблюдать за выборами

Депутат Новиков: отказ ОБСЕ от наблюдателей может предвещать заявления о непризнании выборов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму, возможно, говорит о том, что на Западе готовятся заявления о непризнании выборов, сообщил РИА Новости замглавы комитета ГД по международным делам, зампред КПРФ Дмитрий Новиков.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ готова сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ, несмотря на решение бюро не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, и принимать советы в случае нарушений.
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По словам Новикова, 1 июня на встрече руководства фракции КПРФ в Госдуме с заместителем руководителя департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Ульви Ахундлу проговаривались ожидания вероятных ограничений по допуску наблюдателей на выборы в ГД из-за пандемии коронавируса. "Они говорили об этом. Точно знаю, что там есть люди, готовые приехать", - отметил он.
"Такое решение (отказ ОБСЕ присылать наблюдателей), возможно, говорит о том, что в будущем появятся заявления о непризнании выборов в Госдуму. Вероятно, будет оказываться давление разными структурами (Запада на Россию)", - сказал Новиков.
По его словам, у КПРФ как у оппозиционной партии есть свои претензии к организации выборного процесса, но она не действует в похожем ключе.
 
ПолитикаГосдума РФДмитрий НовиковРоссия
 
 
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