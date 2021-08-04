Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
Организаторы: исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч человек
© предоставлено проектом "Святые России"Александр Невский. Фрагмент иконы XVII века
© предоставлено проектом "Святые России"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 30 тысяч паломников приняли участие в историческом крестном ходе с мощами святого благоверного князя Александра Невского, сообщил заместитель директора Фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, участвовавшего в организации крестного хода, Антон Голик.
Крестный ход с мощами святого князя Александра Невского по историческому маршруту завершился в среду в Москве в храме Христа Спасителя.
"Паломников, на данный момент, как мы посчитали, у нас получилось порядка 30 тысяч человек - только в историческом крестном ходе", - сказал журналистам Голик после завершившего крестный ход молебна.
В год 800-летия со дня рождения Александра Невского по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла крестные ходы с частицами мощей князя посетили 28 населенных пунктов в 15 епархиях Русской православной церкви (РПЦ) в России и Белоруссии. Мощи с 12 июня по 14 августа были пронесены по четырем маршрутам. Исторический маршрут повторил путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург, его протяженность составила 4 тысячи километров.
В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор. Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий.