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Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих

Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих - РИА Новости, 04.08.2021

Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих

Около 30 тысяч паломников приняли участие в историческом крестном ходе с мощами святого благоверного князя Александра Невского, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:06

2021-08-04T15:06

2021-08-04T15:06

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 30 тысяч паломников приняли участие в историческом крестном ходе с мощами святого благоверного князя Александра Невского, сообщил заместитель директора Фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, участвовавшего в организации крестного хода, Антон Голик.Крестный ход с мощами святого князя Александра Невского по историческому маршруту завершился в среду в Москве в храме Христа Спасителя."Паломников, на данный момент, как мы посчитали, у нас получилось порядка 30 тысяч человек - только в историческом крестном ходе", - сказал журналистам Голик после завершившего крестный ход молебна.В год 800-летия со дня рождения Александра Невского по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла крестные ходы с частицами мощей князя посетили 28 населенных пунктов в 15 епархиях Русской православной церкви (РПЦ) в России и Белоруссии. Мощи с 12 июня по 14 августа были пронесены по четырем маршрутам. Исторический маршрут повторил путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург, его протяженность составила 4 тысячи километров.В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор. Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий.

https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html

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белоруссия, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, храм христа спасителя, россия