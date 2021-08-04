https://ria.ru/20210804/nauka-1744309246.html

"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем

"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем - РИА Новости, 04.08.2021

"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем

Ничего не отвалилось от Международной космической станции (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука", однако... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:05

2021-08-04T12:05

2021-08-04T12:05

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

сергей крикалев

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ничего не отвалилось от Международной космической станции (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука", однако последствия этой нештатной нагрузки на конструкцию станции еще предстоит оценить, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Повреждений, наверное, нет... От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты", - добавил Крикалев.Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев, россия