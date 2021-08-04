Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/nauka-1744309246.html
"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем
"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем - РИА Новости, 04.08.2021
"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем
Ничего не отвалилось от Международной космической станции (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука", однако... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:05
2021-08-04T12:05
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
сергей крикалев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5a9e6b768a5bd2221eca30e43525f1.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ничего не отвалилось от Международной космической станции (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука", однако последствия этой нештатной нагрузки на конструкцию станции еще предстоит оценить, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Повреждений, наверное, нет... От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты", - добавил Крикалев.Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00f5e96ad350396bcd6d297ac8ee9c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев, россия
12:05 04.08.2021
 
"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем

Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: последствия инцидента с "Наукой" оценят в корпорации

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ничего не отвалилось от Международной космической станции (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука", однако последствия этой нештатной нагрузки на конструкцию станции еще предстоит оценить, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Станция - довольно деликатное устройство... Все сделано максимально легко. И дополнительная нагрузка (от самопроизвольного включения двигателей "Науки" – ред.) вызывает нагрузку на приводы солнечных батарей, на фермы, на которых это все установлено, поэтому сейчас специалисты будут анализировать последствия. И сейчас сказать о серьезности (последствий – ред.) немножко рановато, но это нештатная ситуация, которую надо будет детально разбирать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Повреждений, наверное, нет... От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты", - добавил Крикалев.
Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
Инфографика
Посмотреть
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Сергей КрикалевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
Лента новостейМолния