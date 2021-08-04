"Ничего не отломилось". В "Роскосмосе" оценили инцидент с новым модулем
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: последствия инцидента с "Наукой" оценят в корпорации
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ничего не отвалилось от Международной космической станции (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука", однако последствия этой нештатной нагрузки на конструкцию станции еще предстоит оценить, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Станция - довольно деликатное устройство... Все сделано максимально легко. И дополнительная нагрузка (от самопроизвольного включения двигателей "Науки" – ред.) вызывает нагрузку на приводы солнечных батарей, на фермы, на которых это все установлено, поэтому сейчас специалисты будут анализировать последствия. И сейчас сказать о серьезности (последствий – ред.) немножко рановато, но это нештатная ситуация, которую надо будет детально разбирать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Повреждений, наверное, нет... От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты", - добавил Крикалев.
Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Спустя три часа после стыковки на "Науке" из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.