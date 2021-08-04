https://ria.ru/20210804/natsproekt-1744299799.html

В Липецкой области отремонтируют региональную трассу в рамках нацпроекта

В Липецкой области отремонтируют региональную трассу в рамках нацпроекта - РИА Новости, 04.08.2021

В Липецкой области отремонтируют региональную трассу в рамках нацпроекта

Ремонт участка трассы Липецк – Доброе – Чаплыгин начали в Липецкой области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в этом... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:25

2021-08-04T11:25

2021-08-04T11:25

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Ремонт участка трассы Липецк – Доброе – Чаплыгин начали в Липецкой области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в этом году обновят девять километров автодороги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, дорога строилась давно, и не была рассчитана на нагрузку от современных грузовиков. Многие участки серьёзно не ремонтировались по 10-15 лет. Завершить работы планируют в октябре, стоимость составит 85,5 миллиона рублей. Срок гарантии - четыре года.Артамонов отметил, что подрядчик уже провёл подготовительные и демонтажные работы, восстановил кромку, уложил выравнивающий слой асфальта. Сейчас идет укладка финишного слоя асфальта, затем будет укрепление обочин щебнем, обустройство съездов, устройство автобусных остановок и ограждения, и завершатся работы установкой дорожных знаков и нанесением разметки."В этом году мы ремонтируем рекордное для региона число дорог. При этом большое внимание уделяем муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210802/kapremont-1744038674.html

липецк

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липецк, игорь артамонов