https://ria.ru/20210804/myaso-1744412802.html
Минфин исключил возможность введения налога на мясо
Минфин исключил возможность введения налога на мясо - РИА Новости, 05.08.2021
Минфин исключил возможность введения налога на мясо
Минфин не планирует вводить налог на мясо в России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T20:32
2021-08-04T20:32
2021-08-05T04:49
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин не планирует вводить налог на мясо в России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее допустил, что соответствующая мера может быть принята из-за климатических изменений для снижения выбросов углекислого газа."Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", — сообщили в министерстве.Позднее сам Песков уточнил, что подобные решения могут принять крупнейшие страны-производители, в частности Китай и Бразилия, для России же этот вопрос не актуален.Идея налога на мясо заключается в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат: животноводческая отрасль генерирует большое количество метана — одного из главных парниковых газов.
https://ria.ru/20210728/tseny-1743342328.html
https://ria.ru/20210804/myaso-1744405549.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
20:32 04.08.2021 (обновлено: 04:49 05.08.2021)
Минфин исключил возможность введения налога на мясо
Министерство финансов заявило, что не планирует введение налога на мясо