https://ria.ru/20210804/myaso-1744412802.html

Минфин исключил возможность введения налога на мясо

Минфин исключил возможность введения налога на мясо - РИА Новости, 05.08.2021

Минфин исключил возможность введения налога на мясо

Минфин не планирует вводить налог на мясо в России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-04T20:32

2021-08-04T20:32

2021-08-05T04:49

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин не планирует вводить налог на мясо в России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее допустил, что соответствующая мера может быть принята из-за климатических изменений для снижения выбросов углекислого газа."Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", — сообщили в министерстве.Позднее сам Песков уточнил, что подобные решения могут принять крупнейшие страны-производители, в частности Китай и Бразилия, для России же этот вопрос не актуален.Идея налога на мясо заключается в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат: животноводческая отрасль генерирует большое количество метана — одного из главных парниковых газов.

https://ria.ru/20210728/tseny-1743342328.html

https://ria.ru/20210804/myaso-1744405549.html

россия

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2021

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)