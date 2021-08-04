https://ria.ru/20210804/moshenniki-1744256419.html

В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников

В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников - РИА Новости, 04.08.2021

В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников

Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Как нужно поступить в этой ситуации, объяснил в интервью радио Sputnik РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T02:15

2021-08-04T02:15

2021-08-04T12:07

экономика

центральный банк рф (цб рф)

артем сычев

мошенничество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Как нужно поступить в этой ситуации, объяснил в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.Базовая тактика жуликов остается неизменной: они звонят клиентам банков, заявляют о будто бы зафиксированной сомнительной операции с их счетами и требуют назвать банковские или персональные данные — якобы для отмены операции. Новизна заключается в том, что они выступают от имени Центробанка (ЦБ, Банк России).Сычев объяснил, что из ЦБ никогда не звонят клиентам банков, поскольку Центробанк не работает с физическими лицами.Если позвонивший вам представляется сотрудником финансовой организации и пытается выведать банковские данные, то лучшим выходом будет прекратить разговор, уверен он."Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки", — посоветовал собеседник радио.Если после такого разговора вы все-таки тревожитесь за сохранность средств на счетах, перезвоните в свой банк и уточните ситуацию, добавил Сычев. Он напомнил, что номер телефона финансовой организации указан на обратной стороне банковской пластиковой карты.

https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744215755.html

https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744095092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), артем сычев, мошенничество, россия