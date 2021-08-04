https://ria.ru/20210804/moshenniki-1744256419.html
В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников
В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников - РИА Новости, 04.08.2021
В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников
Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Как нужно поступить в этой ситуации, объяснил в интервью радио Sputnik РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T02:15
2021-08-04T02:15
2021-08-04T12:07
экономика
центральный банк рф (цб рф)
артем сычев
мошенничество
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Как нужно поступить в этой ситуации, объяснил в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.Базовая тактика жуликов остается неизменной: они звонят клиентам банков, заявляют о будто бы зафиксированной сомнительной операции с их счетами и требуют назвать банковские или персональные данные — якобы для отмены операции. Новизна заключается в том, что они выступают от имени Центробанка (ЦБ, Банк России).Сычев объяснил, что из ЦБ никогда не звонят клиентам банков, поскольку Центробанк не работает с физическими лицами.Если позвонивший вам представляется сотрудником финансовой организации и пытается выведать банковские данные, то лучшим выходом будет прекратить разговор, уверен он."Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки", — посоветовал собеседник радио.Если после такого разговора вы все-таки тревожитесь за сохранность средств на счетах, перезвоните в свой банк и уточните ситуацию, добавил Сычев. Он напомнил, что номер телефона финансовой организации указан на обратной стороне банковской пластиковой карты.
https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744215755.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), артем сычев, мошенничество, россия
02:15 04.08.2021 (обновлено: 12:07 04.08.2021)
В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников
Первый замдиректора департамента ЦБ России Сычев рассказал, как реагировать на звонки мошенников
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Как нужно поступить в этой ситуации, объяснил в интервью радио Sputnik
первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев
.
Базовая тактика жуликов остается неизменной: они звонят клиентам банков, заявляют о будто бы зафиксированной сомнительной операции с их счетами и требуют назвать банковские или персональные данные — якобы для отмены операции. Новизна заключается в том, что они выступают от имени Центробанка (ЦБ
, Банк России).
Сычев объяснил, что из ЦБ никогда не звонят клиентам банков, поскольку Центробанк не работает с физическими лицами.
"Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, — это абсолютная неправда", — объяснил специалист.
Если позвонивший вам представляется сотрудником финансовой организации и пытается выведать банковские данные, то лучшим выходом будет прекратить разговор, уверен он.
"Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки", — посоветовал собеседник радио.
Если после такого разговора вы все-таки тревожитесь за сохранность средств на счетах, перезвоните в свой банк и уточните ситуацию, добавил Сычев. Он напомнил, что номер телефона финансовой организации указан на обратной стороне банковской пластиковой карты.