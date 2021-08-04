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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210804/medkompleksy-1744377034.html
В Адыгею поступили мобильные медкомплексы для работы в глубинке
В Адыгею поступили мобильные медкомплексы для работы в глубинке - РИА Новости, 04.08.2021
В Адыгею поступили мобильные медкомплексы для работы в глубинке
Власти Адыгеи передали муниципальным клиникам шесть мобильных медицинских комплексов для оказания первичной медпомощи в сельских населённых пунктах, сообщает... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:15
2021-08-04T17:15
республика адыгея
общество
республика адыгея
майкопский район
красногвардейский район
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Власти Адыгеи передали муниципальным клиникам шесть мобильных медицинских комплексов для оказания первичной медпомощи в сельских населённых пунктах, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Адыгею в рамках нацпроекта "Здравоохранение" поступили шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов (МЛПК) "Диагностика" на общую сумму 45,1 миллиона рублей. Они предназначены для предоставления населению первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. Сегодня по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось вручение ключей от мобильных медицинских комплексов", - говорится в сообщении.Отмечается, что по одному передвижному мобильному комплексу получат Кошехабльский, Тахтамукайский, Красногвардейский районы и Адыгейская межрайонная больница имени К.М. Батмена. В Майкопский район будет передан комплекс "Лаборатория рентгенодиагностическая передвижная" (маммограф), а передвижной стоматологический медицинский комплекс предназначен для Адыгейской республиканской клинической стоматологической поликлиники.Комплексы укомплектованы электрокардиографом, дефибриллятором, современным компьютерным оборудованием, мебелью и сопутствующим лечебным инвентарем - всем необходимым для обследования жителей и проведения диспансеризации населения, уточняет пресс-служба."Благодаря мобильным комплексам, жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут получить качественную медпомощь, пройти диагностику, сдать анализы, получить консультацию специалистов, при необходимости – направление на дальнейшее обследование или лечение... Мурат Кумпилов также поручил министру здравоохранения РА внимательно подойти к вопросам подготовки кадров для работы в сельской местности, продумать график выезда комплексов в населенные пункты, заранее об этом оповещать жителей, во всех муниципальных образованиях республики увеличить охват населения профилактическими осмотрами", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html
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общество, республика адыгея, майкопский район, красногвардейский район, мурат кумпилов, россия
17:15 04.08.2021
 
В Адыгею поступили мобильные медкомплексы для работы в глубинке

Власти Адыгеи передали муниципальным клиникам шесть мобильных медкомплексов для работы в глубинке

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Власти Адыгеи передали муниципальным клиникам шесть мобильных медицинских комплексов для оказания первичной медпомощи в сельских населённых пунктах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Адыгею в рамках нацпроекта "Здравоохранение" поступили шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов (МЛПК) "Диагностика" на общую сумму 45,1 миллиона рублей. Они предназначены для предоставления населению первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. Сегодня по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось вручение ключей от мобильных медицинских комплексов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по одному передвижному мобильному комплексу получат Кошехабльский, Тахтамукайский, Красногвардейский районы и Адыгейская межрайонная больница имени К.М. Батмена. В Майкопский район будет передан комплекс "Лаборатория рентгенодиагностическая передвижная" (маммограф), а передвижной стоматологический медицинский комплекс предназначен для Адыгейской республиканской клинической стоматологической поликлиники.
Комплексы укомплектованы электрокардиографом, дефибриллятором, современным компьютерным оборудованием, мебелью и сопутствующим лечебным инвентарем - всем необходимым для обследования жителей и проведения диспансеризации населения, уточняет пресс-служба.
"Благодаря мобильным комплексам, жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут получить качественную медпомощь, пройти диагностику, сдать анализы, получить консультацию специалистов, при необходимости – направление на дальнейшее обследование или лечение... Мурат Кумпилов также поручил министру здравоохранения РА внимательно подойти к вопросам подготовки кадров для работы в сельской местности, продумать график выезда комплексов в населенные пункты, заранее об этом оповещать жителей, во всех муниципальных образованиях республики увеличить охват населения профилактическими осмотрами", - добавляется в релизе.
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