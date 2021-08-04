Онлайн-конференция ливанской правительственной делегации
5 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция членов ливанской правительственной делегации, находящейся в Российской Федерации с официальным визитом.
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Участники:
- министр промышленности Ливана Имад ХУБАЛЛА;
- министр здравоохранения Ливана Хамад ХАСАН.
В числе основных актуальных вопросов будет освещена тема сотрудничества Российской Федерации и Ливана в борьбе с пандемией коронавируса.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- министр промышленности Ливана Имад ХУБАЛЛА;
- министр здравоохранения Ливана Хамад ХАСАН.
В числе основных актуальных вопросов будет освещена тема сотрудничества Российской Федерации и Ливана в борьбе с пандемией коронавируса.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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