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"Партия Роста" потребовала отстранить Курдюмова от работы в ЦИК
"Партия Роста" потребовала отстранить Курдюмова от работы в ЦИК - РИА Новости, 04.08.2021
"Партия Роста" потребовала отстранить Курдюмова от работы в ЦИК
"Партия Роста" сообщила, что подала в Центризбирком жалобу на действия ее члена Александра Курдюмова и потребовала отстранить его от работы в связи с нарушением РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:58
2021-08-04T16:58
политика
москва
госдума рф
цик рф
борис титов
александр курдюмов
партия роста
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Партия Роста" сообщила, что подала в Центризбирком жалобу на действия ее члена Александра Курдюмова и потребовала отстранить его от работы в связи с нарушением избирательного законодательства и агитацией против партии. Курдюмов заявил РИА Новости, что он не нарушал закон, а просто воспользовался правом члена ЦИК задать вопрос во время заседания.Как отметили в партии, причиной для жалобы стали действия Курдюмова во время заседания ЦИК, на котором утверждались федеральные списки нескольких партий на выборах в Государственную Думу."В отношении списка "Партии Роста" Курдюмов проявил особое пристрастие. Его внимание привлекли кандидаты с судимостями – общим числом в 15 человек, 12 из которых Центризбирком все же внес в федеральный список. Собственно говоря, "Партия Роста" в этом ничем не отличалась от других партий, которые также включили в состав федеральных списков ранее судимых кандидатов. Однако Курдюмов сделал акцент именно на кандидатах "Партии Роста", - подчеркнули в пресс-службе партии.Отмечается, что партия расценила вопрос о наличии в списке судимых кандидатов как агитацию против нее и потребовала отстранить Курдюмова от работы."Никаких законов я не нарушал. Я просто спросил, собираются ли они что-то делать, вычеркивать или не вычеркивать из списка, с теми людьми, которые судимы по таким статьям, как разбой, необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, злоупотребление должностными полномочиями, кража, мошенничество, применение насилия в отношении представителя власти, растрата, коммерческий подкуп, самоуправство, побои, подделка, изготовление и оборот поддельных документов", - сказал, в свою очередь, Курдюмов РИА Новости.Он пояснил, что его вопрос касался данных, которые представили сами кандидаты и которые будут отражены в бюллетенях."Всем вопрос такой задаю, в большинстве своем все партии сами говорят, что, конечно, еще раз посмотрят список, ведь партии сами могут решать, кого ставить, а кого не ставить, особенно судимых по таким статьям. Депутат должен быть кристально чист, это мое личное мнение, никакой тут активной агитации или агитации против нет. Тем более, что на заседании ЦИК я как член ЦИК имею право задать вопрос. Это избирательная кампания, у некоторых партий все средства хороши", - добавил Курдюмов.Член ЦИК полагает, что партию мог задеть факт того, что он не стал голосовать за регистрацию ее списка."Всегда спрашивал, всегда буду спрашивать и стоять на том, чтобы списки у всех партий были чистыми, не было судимости по таким статьям. И буду голосовать против регистрации таких партий, по которым вижу, что они недостойны", - резюмировал он.ЦИК в понедельник зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Партии Роста", следует из постановления ЦИК. Федеральный список " Партии Роста " возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210804/tsik-1744276158.html
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политика, москва, госдума рф, цик рф, борис титов, александр курдюмов, партия роста
16:58 04.08.2021
 
"Партия Роста" потребовала отстранить Курдюмова от работы в ЦИК

"Партия Роста" потребовала отстранить Курдюмова от работы в ЦИК из-за агитации против партии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и первая тройка федерального списка "Партии роста" во время съезда в Московском международном деловом центре "Москва-Сити"
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и первая тройка федерального списка Партии роста во время съезда в Московском международном деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Партия Роста" сообщила, что подала в Центризбирком жалобу на действия ее члена Александра Курдюмова и потребовала отстранить его от работы в связи с нарушением избирательного законодательства и агитацией против партии. Курдюмов заявил РИА Новости, что он не нарушал закон, а просто воспользовался правом члена ЦИК задать вопрос во время заседания.
Как отметили в партии, причиной для жалобы стали действия Курдюмова во время заседания ЦИК, на котором утверждались федеральные списки нескольких партий на выборах в Государственную Думу.
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"В отношении списка "Партии Роста" Курдюмов проявил особое пристрастие. Его внимание привлекли кандидаты с судимостями – общим числом в 15 человек, 12 из которых Центризбирком все же внес в федеральный список. Собственно говоря, "Партия Роста" в этом ничем не отличалась от других партий, которые также включили в состав федеральных списков ранее судимых кандидатов. Однако Курдюмов сделал акцент именно на кандидатах "Партии Роста", - подчеркнули в пресс-службе партии.
Отмечается, что партия расценила вопрос о наличии в списке судимых кандидатов как агитацию против нее и потребовала отстранить Курдюмова от работы.
"Никаких законов я не нарушал. Я просто спросил, собираются ли они что-то делать, вычеркивать или не вычеркивать из списка, с теми людьми, которые судимы по таким статьям, как разбой, необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, злоупотребление должностными полномочиями, кража, мошенничество, применение насилия в отношении представителя власти, растрата, коммерческий подкуп, самоуправство, побои, подделка, изготовление и оборот поддельных документов", - сказал, в свою очередь, Курдюмов РИА Новости.
Он пояснил, что его вопрос касался данных, которые представили сами кандидаты и которые будут отражены в бюллетенях.
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"Всем вопрос такой задаю, в большинстве своем все партии сами говорят, что, конечно, еще раз посмотрят список, ведь партии сами могут решать, кого ставить, а кого не ставить, особенно судимых по таким статьям. Депутат должен быть кристально чист, это мое личное мнение, никакой тут активной агитации или агитации против нет. Тем более, что на заседании ЦИК я как член ЦИК имею право задать вопрос. Это избирательная кампания, у некоторых партий все средства хороши", - добавил Курдюмов.
Член ЦИК полагает, что партию мог задеть факт того, что он не стал голосовать за регистрацию ее списка.
"Всегда спрашивал, всегда буду спрашивать и стоять на том, чтобы списки у всех партий были чистыми, не было судимости по таким статьям. И буду голосовать против регистрации таких партий, по которым вижу, что они недостойны", - резюмировал он.
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ЦИК в понедельник зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Партии Роста", следует из постановления ЦИК. Федеральный список " Партии Роста " возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
ПолитикаМоскваГосдума РФЦИК РФБорис ТитовАлександр КурдюмовПартия Роста
 
 
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