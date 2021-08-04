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Глава Приморья Олег Кожемяко завел TikTok
Глава Приморья Олег Кожемяко завел TikTok - РИА Новости, 04.08.2021
Глава Приморья Олег Кожемяко завел TikTok
Глава Приморского края Олег Кожемяко завел страницу в социальной сети TikTok, где делится маминым рецептом блинов, рассказывает о вакцинации от коронавируса и... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:54
2021-08-04T16:09
общество
приморский край
находка
олег кожемяко
tiktok
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Приморского края Олег Кожемяко завел страницу в социальной сети TikTok, где делится маминым рецептом блинов, рассказывает о вакцинации от коронавируса и подтягивается.В апреле 2021 года страницу в TikTok завел глава Забайкалья Александр Осипов. Сейчас у него более 21 тысячи подписчиков и 49,4 тысячи лайков. В одном из видео глава Забайкалья рассказывает, что в TikTok хочет показывать изнутри, что такое госслужба.На странице главы Приморья в TikTok размещено 13 видео. На него подписаны 297 человек, поставлено более 1,1 тысячи лайков. На последнем видео Кожемяко в Находке подтягивается по очереди с популярным в TikTok-блогером Анатолием Долецким, у которого почти 140 тысяч подписчиков.Также на своей странице глава Приморского края рассказал рецепте блинов от его мамы, показал, как убирается на субботнике, участвует в забегах и вакцинируется от коронавирусной инфекции.
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общество, приморский край, находка, олег кожемяко, tiktok
15:54 04.08.2021 (обновлено: 16:09 04.08.2021)
 
Глава Приморья Олег Кожемяко завел TikTok

Глава Приморского края Олег Кожемяко стал вторым губернатором в России, кто завел TikTok

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Приморского края Олег Кожемяко завел страницу в социальной сети TikTok, где делится маминым рецептом блинов, рассказывает о вакцинации от коронавируса и подтягивается.
В апреле 2021 года страницу в TikTok завел глава Забайкалья Александр Осипов. Сейчас у него более 21 тысячи подписчиков и 49,4 тысячи лайков. В одном из видео глава Забайкалья рассказывает, что в TikTok хочет показывать изнутри, что такое госслужба.
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На странице главы Приморья в TikTok размещено 13 видео. На него подписаны 297 человек, поставлено более 1,1 тысячи лайков. На последнем видео Кожемяко в Находке подтягивается по очереди с популярным в TikTok-блогером Анатолием Долецким, у которого почти 140 тысяч подписчиков.
"Хорошо размялись", - отметил губернатор под видео.
Также на своей странице глава Приморского края рассказал рецепте блинов от его мамы, показал, как убирается на субботнике, участвует в забегах и вакцинируется от коронавирусной инфекции.
 
ОбществоПриморский крайНаходкаОлег КожемякоTikTok
 
 
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