https://ria.ru/20210804/kozhemyako-1744358424.html

Глава Приморья Олег Кожемяко завел TikTok

Глава Приморья Олег Кожемяко завел TikTok - РИА Новости, 04.08.2021

Глава Приморья Олег Кожемяко завел TikTok

Глава Приморского края Олег Кожемяко завел страницу в социальной сети TikTok, где делится маминым рецептом блинов, рассказывает о вакцинации от коронавируса и... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:54

2021-08-04T15:54

2021-08-04T16:09

общество

приморский край

находка

олег кожемяко

tiktok

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Приморского края Олег Кожемяко завел страницу в социальной сети TikTok, где делится маминым рецептом блинов, рассказывает о вакцинации от коронавируса и подтягивается.В апреле 2021 года страницу в TikTok завел глава Забайкалья Александр Осипов. Сейчас у него более 21 тысячи подписчиков и 49,4 тысячи лайков. В одном из видео глава Забайкалья рассказывает, что в TikTok хочет показывать изнутри, что такое госслужба.На странице главы Приморья в TikTok размещено 13 видео. На него подписаны 297 человек, поставлено более 1,1 тысячи лайков. На последнем видео Кожемяко в Находке подтягивается по очереди с популярным в TikTok-блогером Анатолием Долецким, у которого почти 140 тысяч подписчиков.Также на своей странице глава Приморского края рассказал рецепте блинов от его мамы, показал, как убирается на субботнике, участвует в забегах и вакцинируется от коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html

приморский край

находка

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общество, приморский край, находка, олег кожемяко, tiktok