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В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 161 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:13
2021-08-04T11:13
2021-08-04T11:13
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 161 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 790 смертей... За весь период по России умерло 161 715 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 76 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 54, в Краснодарском крае – 32.
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общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19