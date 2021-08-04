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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744297427.html
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 161 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:13
2021-08-04T11:13
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 161 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 790 смертей... За весь период по России умерло 161 715 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 76 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 54, в Краснодарском крае – 32.
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общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:13 04.08.2021
 
В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 161 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 790 смертей... За весь период по России умерло 161 715 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончались 76 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 54, в Краснодарском крае – 32.
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Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайМоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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