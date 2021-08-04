https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744297427.html

В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021

В России за сутки умерли 790 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 161 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:13

2021-08-04T11:13

2021-08-04T11:13

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a0f4002371a2187b7860049be461131c.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 161 715, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 790 смертей... За весь период по России умерло 161 715 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 76 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 54, в Краснодарском крае – 32.

https://ria.ru/20210803/tromboz-1744168123.html

краснодарский край

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии