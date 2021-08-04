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В Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2502, Санкт-Петербурге - 1906, Подмосковье – 1517, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:12
2021-08-04T11:12
2021-08-04T11:12
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2502, Санкт-Петербурге - 1906, Подмосковье – 1517, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2502, 2. Санкт-Петербург - 1906, 3. Московская область - 1517", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области- 24, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 8.
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом