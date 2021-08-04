https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744258273.html

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 04.08.2021

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:08

2021-08-04T01:08

2021-08-04T01:28

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru.Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля "дельта"-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5 процента, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8 процента.Она также подчеркнула, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, заключила Попова.

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744245482.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии