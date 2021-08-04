Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744258273.html
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 04.08.2021
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:08
2021-08-04T01:28
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
анна попова
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743321573_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_4a0bd345bb3054a4dd6daa2abad8845a.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru.Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля "дельта"-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5 процента, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8 процента.Она также подчеркнула, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, заключила Попова.
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744245482.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743321573_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_59cf5d064f2fb3249ab937de96492339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:08 04.08.2021 (обновлено: 01:28 04.08.2021)
 
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru.

"Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", — сказала Попова.

Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля "дельта"-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.
Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.
По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5 процента, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8 процента.
Она также подчеркнула, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, заключила Попова.
Врач измеряет концентрацию кислорода в крови у пациента, перенесшего коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 21:02Распространение коронавируса
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния