https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744258273.html
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 04.08.2021
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:08
2021-08-04T01:08
2021-08-04T01:28
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru.Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля "дельта"-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5 процента, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8 процента.Она также подчеркнула, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, заключила Попова.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:08 04.08.2021 (обновлено: 01:28 04.08.2021)
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России
остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова в интервью kp.ru
.
"Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", — сказала Попова.
Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля "дельта"-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.
Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.
По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5 процента, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8 процента.
Она также подчеркнула, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый человек все же заболевает, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, заключила Попова.