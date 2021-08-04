Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/kiberprestupnost-1744277108.html
Эксперт рассказал о трудностях в борьбе с киберпреступниками
Эксперт рассказал о трудностях в борьбе с киберпреступниками - РИА Новости, 04.08.2021
Эксперт рассказал о трудностях в борьбе с киберпреступниками
Высокий уровень анонимности в интернете предоставляет современным хакерам большие возможности для кибератак, а напряженные отношения между странами делают таких РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:41
2021-08-04T11:10
общество
интерпол
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высокий уровень анонимности в интернете предоставляет современным хакерам большие возможности для кибератак, а напряженные отношения между странами делают таких преступников практически недосягаемыми для властей, затрудняя расследование этих преступлений даже для Интерпола, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании Bi.Zone (дочерняя структура "Сбера") Рустэм Хайретдинов."Если в реальной жизни у полиции есть действенные и проверенные методы для поимки преступников, то в киберпространстве хакеры видят свою безнаказанность из-за высокого уровня анонимности и безграничных возможностей осуществлять атаки из любой точки планеты. Сейчас мы замечаем множество хакеров из ближнего западного зарубежья, которые пользуются созданной политической ситуацией, зная, что в текущих условиях их никто не выдаст. Поэтому такие преступления очень тяжело расследовать даже с привлечением Интерпола", - сказал он.Он отметил, что до сих пор между многими странами не налажено взаимодействие в сфере кибербезопасности, и это усугубляет ситуацию, особенно в период пандемии."В июле мы обсуждали вопросы межгосударственного сотрудничества на Cyber Polygon 2021. Тогда представитель Интерпола отметил, что в период пандемии появилось больше возможностей для злоумышленников, открылись новые области, где можно воспользоваться уязвимостями, растет масштаб, однако техника и процедуры обеспечении безопасности пока еще остались на прежнем уровне". – пояснил он."Киберпреступники не имеют родины, они лишь выбирают более безопасное для себя место. Но, как говорил Глеб Жеглов (герой романа "Эра милосердия" и сериала "Место встречи изменить нельзя" о борьбе московского уголовного розыска с преступностью - ред.), порядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Поймать киберпреступника в другой стране можно, но помочь в этом способна только тесная дружба с властями других государств", - уверен Хайретдинов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html
https://ria.ru/20210714/peskov-1741223823.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, интерпол, сбер
09:41 04.08.2021 (обновлено: 11:10 04.08.2021)
 
Эксперт рассказал о трудностях в борьбе с киберпреступниками

Директор по росту компании Bi.Zone Хайретдинов: киберпреступников трудно ловить даже с Интерполом

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высокий уровень анонимности в интернете предоставляет современным хакерам большие возможности для кибератак, а напряженные отношения между странами делают таких преступников практически недосягаемыми для властей, затрудняя расследование этих преступлений даже для Интерпола, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании Bi.Zone (дочерняя структура "Сбера") Рустэм Хайретдинов.
"Если в реальной жизни у полиции есть действенные и проверенные методы для поимки преступников, то в киберпространстве хакеры видят свою безнаказанность из-за высокого уровня анонимности и безграничных возможностей осуществлять атаки из любой точки планеты. Сейчас мы замечаем множество хакеров из ближнего западного зарубежья, которые пользуются созданной политической ситуацией, зная, что в текущих условиях их никто не выдаст. Поэтому такие преступления очень тяжело расследовать даже с привлечением Интерпола", - сказал он.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:35
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
Он отметил, что до сих пор между многими странами не налажено взаимодействие в сфере кибербезопасности, и это усугубляет ситуацию, особенно в период пандемии.
"В июле мы обсуждали вопросы межгосударственного сотрудничества на Cyber Polygon 2021. Тогда представитель Интерпола отметил, что в период пандемии появилось больше возможностей для злоумышленников, открылись новые области, где можно воспользоваться уязвимостями, растет масштаб, однако техника и процедуры обеспечении безопасности пока еще остались на прежнем уровне". – пояснил он.
"Киберпреступники не имеют родины, они лишь выбирают более безопасное для себя место. Но, как говорил Глеб Жеглов (герой романа "Эра милосердия" и сериала "Место встречи изменить нельзя" о борьбе московского уголовного розыска с преступностью - ред.), порядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Поймать киберпреступника в другой стране можно, но помочь в этом способна только тесная дружба с властями других государств", - уверен Хайретдинов.
Читайте полный текст интервью >>>
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:23
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью
 
ОбществоИнтерполСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния