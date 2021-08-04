https://ria.ru/20210804/kiberprestupnost-1744277108.html

Эксперт рассказал о трудностях в борьбе с киберпреступниками

Эксперт рассказал о трудностях в борьбе с киберпреступниками - РИА Новости, 04.08.2021

Эксперт рассказал о трудностях в борьбе с киберпреступниками

Высокий уровень анонимности в интернете предоставляет современным хакерам большие возможности для кибератак, а напряженные отношения между странами делают таких РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:41

2021-08-04T09:41

2021-08-04T11:10

общество

интерпол

сбер

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высокий уровень анонимности в интернете предоставляет современным хакерам большие возможности для кибератак, а напряженные отношения между странами делают таких преступников практически недосягаемыми для властей, затрудняя расследование этих преступлений даже для Интерпола, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании Bi.Zone (дочерняя структура "Сбера") Рустэм Хайретдинов."Если в реальной жизни у полиции есть действенные и проверенные методы для поимки преступников, то в киберпространстве хакеры видят свою безнаказанность из-за высокого уровня анонимности и безграничных возможностей осуществлять атаки из любой точки планеты. Сейчас мы замечаем множество хакеров из ближнего западного зарубежья, которые пользуются созданной политической ситуацией, зная, что в текущих условиях их никто не выдаст. Поэтому такие преступления очень тяжело расследовать даже с привлечением Интерпола", - сказал он.Он отметил, что до сих пор между многими странами не налажено взаимодействие в сфере кибербезопасности, и это усугубляет ситуацию, особенно в период пандемии."В июле мы обсуждали вопросы межгосударственного сотрудничества на Cyber Polygon 2021. Тогда представитель Интерпола отметил, что в период пандемии появилось больше возможностей для злоумышленников, открылись новые области, где можно воспользоваться уязвимостями, растет масштаб, однако техника и процедуры обеспечении безопасности пока еще остались на прежнем уровне". – пояснил он."Киберпреступники не имеют родины, они лишь выбирают более безопасное для себя место. Но, как говорил Глеб Жеглов (герой романа "Эра милосердия" и сериала "Место встречи изменить нельзя" о борьбе московского уголовного розыска с преступностью - ред.), порядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Поймать киберпреступника в другой стране можно, но помочь в этом способна только тесная дружба с властями других государств", - уверен Хайретдинов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html

https://ria.ru/20210714/peskov-1741223823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интерпол, сбер